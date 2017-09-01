Как провести ближайшие выходные в Актау

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Для любителей кино

«Вышибала: Эпический замес»

«Про любовь. Только для взрослых»

«Тайна семи сестёр»

«Гоголь. Начало»

«Банда котиков»

«Хэвенхёрст»

В воскресенье, 3 сентября, школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в Голубую бухту. Экскурсия без ночёвки. Стоимость поездки - 3000 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 701 615 91 65 (Вера).В субботу и воскресенье жителей Актау приглашают на экскурсии в «Шакпак Ата», «Капамсай» и «Белые скалы». Стоимость поездки на одного человека - 5 500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите конеферму 2 сентября. Время поездки: с 19:00 до 21:00. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В субботу, 2 сентября, в Актау пройдет первый турнир по сапбордингу. Место проведения соревнований: 1 микрорайон, яхт-клуб «Бриз». Начало в 16:00.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Продолжение истории про хоккеиста, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого на лед с помощью своих могучих кулаков. На этот раз у него настолько сильный соперник, что ему придется объединиться со своим главным врагом.Режиссер: Джей Барушель. Актеры: Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, Элиша Катберт, ТиДжей Миллер, Уайатт Расселл, Лив Шрайбер, Элисон Пилл, Ким Коутс, Каллум Кит Ренни, Марк-Андре Гронден.Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь...Режиссер: Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов, Наталья Меркулова, Резо Гигинеишвили, Евгений Шелякин, Алексей Чупов, Анна Меликян. Актеры: Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль, Максим Матвеев.В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях – каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…Режиссер: Томми Виркола. Актеры: Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз.Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличье черного всадника.Режиссер: Егор Баранов. Актеры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Юлия Франц, Евгений Стычкин, Ян Цапник, Сергей Бадюк, Марта Тимофеева.Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой (почти) нет препятствий.Режиссер: Андрес Кутерье. Актеры: Дэрин Де Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Мариев Херингтон, Дэвид Боат, Крис Эджерли, Джейсон Харрис, Билл Лобли, Хоуп Леви, Гилберт Боус.Джеки расследует загадочное исчезновение лучшей подруги. Следы ведут в старинное поместье Хэвенхёрст в самом сердце Нью-Йорка. Его стены скрывают много тайн. Требования к постояльцам строгие: сюда очень сложно попасть. Но ещё сложнее — отсюда выбраться.Режиссер: Эндрю С. Эрин. Актеры: Джули Бенц, Белль Шусе, Джош Стэмберг, Даниэль Харрис, Дуглас Тейт, Мэтт Ласки, Дендри Тейлор, Тоби Хасс, Дженнифер Бланк, Финола Флэнаган.