В КДК имени Абая пройдет День открытых дверей

КДК имени Абая

КДК имени Абая начинает 43 творческий сезон. День открытых дверей в КДК пройдет в воскресенье, 3 сентября, с 10:00 до 17:00 часов. На ознакомительном мероприятии будут представлены все танцевальные, вокальные, театральные и музыкальные коллективы, в которые в новом сезоне объявлен набор участников.



Всего в КДК действует около 40 коллективов. Возраст участников разнообразен: от трех до 80 лет. Запись будет вестись как в детские, так и во взрослые ансамбли и группы.



- На Дне открытых дверей дети и их родители смогут познакомиться с руководителями и представителями коллективов, действующих в культурно-досуговом комплексе имени Абая, а также увидеть их портфолио и записаться в понравившиеся группы на новый творческий сезон. Поэтому мы с большим удовольствием приглашаем всех желающих посетить наше мероприятие и найти себе занятие по душе, - рассказал Серик Сариев, руководитель ансамбля танца «Жорга».



Фото из архива "Лады"