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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 1027

Для 16 тысяч мангистауских школьников прозвенел первый звонок

В первые классы в этом году пошли 16 тысяч юных мангистаусцев. Об этом сообщили в управлении образования области.

День знаний в Актау
2 сентября в Казахстане около 380 тысяч детей пошли в первый класс. Количество первоклашек в стране в этом году, по сравнению с прошлым, увеличилось на 10,5 тысяч детей. В Мангистауской области - на тысячу детей. Торжественные линейки прошли во всех школах республики.

- 2017-2018 учебный год будет отличаться от предыдущих тем, что в этом году мы переходим на обновленное содержание образования. В этом году все 2, 5 и 7 классы переходят на 12-летнее образование. В следующем году к ним присоединятся 3, 6, 8 и 10 классы, а с 2019-2020 учебного года все учащиеся полностью перейдут на 12-летнее обучение, - отметил Бекес Испекеев, директор школы №10.

В Мангистауской области в новом учебном году будут работать 146 школ, в том числе шесть частных. В организациях образования региона будет трудиться более 16 тысяч педагогов. В этом году кадровый состав пополнили 600 молодых специалистов.

В школах области продолжится установка шкафчиков для хранения учебников. На обеспечение школ книгами из местного бюджета в этом году выделили более одного миллиарда 63 миллионов тенге. Книги, по словам Зейнеп Тастемировой, руководителя управления образования области, к 25 августа были доставлены во все школы региона.

В Мангистауской области количество школ, которые перешли на трехъязычное обучение, как сообщал на августовской конференции образования аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, в этом году возросло с 26 до 50.

Всего на развитие системы образования региона в 2017 году направлено 62,5 миллиарда тенге, что на 14,6 миллиарда больше, чем в 2016 году (в 2016 году - 47,9 миллиарда тенге).

Фото Ольги Ярославской



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Комментарии ( 3 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 15:12
OpOp,
Многие узнали про 12 лет lol
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 14:35
что-то не радостные лица у детей.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:19
12 жылдық уоқұу жүйесiне өтiп жатқанымыӡ жақсы жаңалық.
 
 

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