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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:32

Просмотров: 914

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Погоду без осадков метеорологи прогнозируют завтра, 5 сентября. Средняя температура днём составит +29°С.

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 5 сентября, по данным rp5.kz, в Актау ожидается солнечный день. Температура воздуха днём составит +29°С...+27°С, ночью +25°С. Ветер 5-6 м/с.

В среду, 6 сентября, синоптики прогнозируют ясный день. Средняя температура воздуха днем составит +31°С, ночью +25°С. Ветер 3-4 м/с.

В четверг, 7 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается ясный день. Возможна переменная облачность. Средняя температура воздуха днём составит +29°С, ночью +25°С. Ветер 6-7 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 5 сентября, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +27°С днём, ночью +25°С. Ветер 6-7 м/с.

В среду, 6 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 3-4 м/с.

В четверг, 7 сентября, синоптики прогнозируют в Актау ясную погоду. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +26°С. Ветер 7-8 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики




Видео можно скачать здесь.


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:44
Точную температуру на завтра мы передадим послезавтра. uhmylka
Температура значительно выше чем прогнозируют!
 
 

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