О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В среду, 6 сентября, синоптики прогнозируют ясный день. Средняя температура воздуха днем составит +31°С, ночью +25°С. Ветер 3-4 м/с.
В четверг, 7 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается ясный день. Возможна переменная облачность. Средняя температура воздуха днём составит +29°С, ночью +25°С. Ветер 6-7 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 5 сентября, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +27°С днём, ночью +25°С. Ветер 6-7 м/с.
В среду, 6 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 3-4 м/с.
В четверг, 7 сентября, синоптики прогнозируют в Актау ясную погоду. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +26°С. Ветер 7-8 м/с.
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