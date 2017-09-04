Жителей Актау вывезли из зоны боевых действий в Ираке

- Среди них женщина 1985 года рождения и трое её несовершеннолетних детей. Ещё трое детей (граждане Казахстана) и их мать (гражданка России) доставлены в город Грозный, где в настоящее время и продолжают находиться, - добавил Ануар Жайнаков.
Как отмечается, обе семьи проживают в Актау.
- Остальные казахстанцы по-прежнему остаются в Ираке. В настоящее время консул Посольства Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке решает на месте вопрос об их эвакуации на родину. Дополнительные сведения будут представлены позднее, - заявил Ануар Жайнаков.