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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:23

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Проводимые в рамках Aktau Open Fest спортивные мероприятия пообещали включить в программу молодежного форума

Международный молодежный форум планируют провести в день города, который отметят 22 сентября. Бюджет мероприятия еще не утвержден. Об этом и о причинах отмены Aktau Open Fest сообщил Амангали Нурдаулетов, руководитель управления молодежной политики Мангистауской области.

Амангали Нурдаулетов. Фото Рашида Исмагилова
Участие в форуме, как сообщил Амангали Нурдаулетов, примут представители пяти Прикаспийских государств.

В рамках форума запланирована организация лагеря Caspi Leader Camp - обучающей дискуссионной площадки для лидеров молодежных организаций Казахстана. В программу мероприятий организаторы планируют включить день казахстанско-азербайджанского сотрудничества, тур на историко-культурный комплекс «Отпан Тау», молодежный арт-фестиваль, состязание поэтов, игры КВН на кубок акима Мангистауской области. Организаторы обещают провести и спортивно-культурные мероприятия: соревнования по брейк-дансу, воркауту, баскетболу «3х3» и международный турнир по панкратиону на кубок акима Мангистауской области. Бюджет молодежного форума, по словам Амангали Нурдаулетова, еще утверждается.

- Я хотел бы поблагодарить за то, что все-таки учитывают пожелания нашей молодежи и в программу форума включат эти виды спорта. В прошлом году очень успешно прошел турнир по смешанным единоборствам, который пройдет и на этот раз, - отметил Самсон Аракелян, организатор фестиваля Aktau Open Fest.

О том, почему в этом году отменили молодежный фестиваль Aktau Open Fest, сообщил Амангали Нурдаулетов.

- Фестиваль Aktau Open Fest проявил себя с хорошей стороны. В этом году мы хотели провести его, пригласив международные делегации. Поэтому на молодежном форуме пройдут те же спортивные состязания. Их проведут на набережной, - отметил руководитель управления молодежной политики Мангистауской области.

В рамках форума, как рассказали организаторы, 22 сентября с 19:00 до 22:00 пройдет музыкальный фестиваль «Gakku дауысы». Участие в нем примут звезды казахстанской эстрады.

- Фестиваль существует четвертый год. В Актау он пройдет впервые. Он ориентирован на современную казахстанскую эстраду. Дата проведения выпадает на день города. Надеюсь, фестиваль станет подарком для жителей и гостей Актау. Мероприятие посетят такие популярные исполнители как Беркут, Аиша, BigSom и многие другие, - рассказала Алтнай Утаргалиева, представитель «Gakku дауысы» в Актау.

Молодежный форум пройдет в Актау с 21 по 23 сентября. В последний день форума организаторы планируют разыграть на набережной автомобиль. Принять участие в розыгрыше смогут все желающие.


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