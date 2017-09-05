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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:53

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В распоряжение пограничных сил КНБ РК поступил боевой катер «Ратмир»

Корабль назвали в честь Ратмира Комратова, первого контр-адмирала Военно-морских сил Казахстана. Катер имеет улучшенный корпус и может выдержать шторм в пять баллов. На вооружении имеются пулемёт «Утёс», снайперская винтовка и автоматы Калашникова.

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Сегодня, 5 сентября, в порту Актау на корабле подняли флаг республики Казахстан. Ратмир Комратов, первый контр-адмирал Военно-морских сил Казахстана, присутствовал на церемонии и выразил благодарность за оказанную честь.

В распоряжение пограничных сил КНБ РК поступил боевой катер «Ратмир»


- Я очень благодарен руководителям пограничной службы КНБ РК, что они назвали катер в честь меня. Спасибо нашему президенту за то, что именно мне 24 года назад он доверил участвовать в организации Военно-морских сил РК, - сказал Ратмир Комратов.

Катер «Ратмир», как рассказал командир Виктор Годов, может развить скорость до 50 узлов. В состав экипажа входят командир, помощник-техник, боцман и два матроса. Собран катер на заводе «Зенит».

- Этот катер - самый маневренный из всех, что имеются на вооружении. Его мореходные качества на высоте. Катер пожароустойчивый и непотопляемый, и что самое главное – быстроходный. Автономность судна – 10 суток. «Ратмир» может выдержать шторм силой не более пяти баллов. Благодаря водомётам, установленным снизу, катер может ходить на малых глубинах, - рассказал Виктор Годов.



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Катер «Ратмир»


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Комментарии ( 1 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 15:00
Этот катер - самый маневренный из всех, что имеются на вооружении.

Главное чтобы не перевернули и утопили. lol
Удачного улова дагестанцев - "Ратмиру" lol

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 

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