В распоряжение пограничных сил КНБ РК поступил боевой катер «Ратмир»

Назад Вперед















































Сегодня, 5 сентября, в порту Актау на корабле подняли флаг республики Казахстан. Ратмир Комратов, первый контр-адмирал Военно-морских сил Казахстана, присутствовал на церемонии и выразил благодарность за оказанную честь.- Я очень благодарен руководителям пограничной службы КНБ РК, что они назвали катер в честь меня. Спасибо нашему президенту за то, что именно мне 24 года назад он доверил участвовать в организации Военно-морских сил РК, - сказал Ратмир Комратов.Катер «Ратмир», как рассказал командир Виктор Годов, может развить скорость до 50 узлов. В состав экипажа входят командир, помощник-техник, боцман и два матроса. Собран катер на заводе «Зенит».- Этот катер - самый маневренный из всех, что имеются на вооружении. Его мореходные качества на высоте. Катер пожароустойчивый и непотопляемый, и что самое главное – быстроходный. Автономность судна – 10 суток. «Ратмир» может выдержать шторм силой не более пяти баллов. Благодаря водомётам, установленным снизу, катер может ходить на малых глубинах, - рассказал Виктор Годов.