Акимат Актау выставил на аукцион девять земельных участков

Все девять земельных участков, выставленных на продажу, предназначены для строительства коммерческой недвижимости. Минимальная площадь участка 1,1 га, максимальная — 1,9 га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 28 781 907 тенге.
Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере пяти процентов от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.
Список земельных участков можно посмотреть здесь.
По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание № 72 (здание городского акимата), кабинеты №215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24.
Аукцион по продаже участков пройдет 14 сентября в 15:00 в КДК имени Абая.
Напомним, в 2016 году выручка с аукциона по продаже земли под коммерцию составила более 187 миллионов тенге.