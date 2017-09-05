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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:33

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Акимат Актау выставил на аукцион девять земельных участков

Принять участие в торгах могут физические и юридические лица. Заявки принимаются до 13 сентября. Об этом сообщается на сайте городского акимата Актау.

Фото из архива Lada.kz
Аукцион пройдет по английскому методу. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием аукционного номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Торги проводят до предполагаемой наибольшей цены.

Все девять земельных участков, выставленных на продажу, предназначены для строительства коммерческой недвижимости. Минимальная площадь участка 1,1 га, максимальная — 1,9 га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 28 781 907 тенге.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере пяти процентов от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.

Список земельных участков можно посмотреть здесь.

По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание № 72 (здание городского акимата), кабинеты №215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24.

Аукцион по продаже участков пройдет 14 сентября в 15:00 в КДК имени Абая.

Напомним, в 2016 году выручка с аукциона по продаже земли под коммерцию составила более 187 миллионов тенге.


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