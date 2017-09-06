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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 05:23

Просмотров: 561

В Мангистау пройдет выставка собак всех пород

Заявки на участие принимаются до 10 сентября. Об этом рассказали организаторы мероприятия - кинологический клуб «Аргус».

Фото из архива «Лады»
Национальная выставка собак всех пород пройдет 24 сентября. Экспертом выступит Екатерина Ефименко. Регистрация производится на основании копий родословной в следующих классах:

- «Молодые собаки» - с 15 до 24 месяцев;

- «Открытый» - с 15 месяцев (для собак, не прошедших экзамены);

- «Победители» - с 15 месяцев;

- «Чемпионы» - с 15 месяцев;

- «Ветераны» - с семи лет и без ограничения по возрасту.

И на основании метрики по классам:

- «Беби» - с 3 до 6 месяцев;

- «Щенки» - с 6 до 9 месяцев;

- «Юниоры» - с 9 до 18 месяцев;

- В рамках национальной выставки пройдет конкурс «Ребенок и собака». Принять в нем участие могут дети в возрасте от пяти до 13 лет по предварительным заявкам и только с собаками, записанными в каталог, - рассказали представители клуба «Аргус».

По вопросам проведения выставки, взносов участников и регистрации обращаться в клуб по адресу: Акшукур, ветеринарная клиника «ZOO Лекарь» или по контактным телефонам: +7 701 252 61 13 (Алина); +7 707 575 78 49 (Екатерина).

Мангистауским областным маслихатом утверждены Правила содержания и выгула собак и кошек на территории Актау и села Умирзак:

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Комментарии ( 1 )

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Alika1826 (Посетители) Сегодня, 09:27
Уооо, я хочу посмотреть!
crazy

миссис Ботаева
 
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Saken31a (Посетители) Сегодня, 08:30
Первое место займет сторожевой пес алабай байских котеджей.
 
 

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