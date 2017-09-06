В Мангистау пройдет выставка собак всех пород

Правила содержания собак и кошек:



Собаки, начиная с трехмесячного возраста, независимо от породы, подлежат вакцинации против бешенства, чумы и по эпизоотическим показаниям против лептоспироза, микроспории, а также исследованию на гельминты, либо профилактической дегельминтизации.



Кошки, начиная с двухмесячного возраста, подлежат вакцинации против инфекционных заболеваний, общих для животных и людей, по эпизоотическим показаниям против микроспории, исследованию на гельминтозы.



Содержание собак и кошек осуществляется при условии соблюдения санитарно-гигиенических, зоогигиенических требований и настоящих Правил:

- в жилых помещениях, занятых одной семьей; в жилых помещениях, занятых несколькими семьями, лишь на своей жилой площади (с письменного согласия всех проживающих в квартире); при предприятиях, организациях и учреждениях, многоквартирных домах, садоводческих, некоммерческих объединениях граждан, базах отдыха на привязи или вольерах и в условиях, исключающих возможность причинения беспокойства и создания опасности для окружающих.

Одной семье в квартире многоквартирного жилого дома рекомендуется содержать не более двух взрослых собак крупных и средних пород и трех кошек, приплодов до трехмесячного возраста.



Не допускается содержание собак (кроме собак – поводырей для людей со слабым зрением) и кошек в местах общего пользования (кухни, коридоры, лестничные площадки, подвалы, чердаки, лоджии, балконы и подсобные помещения), на придомовых территориях (кроме придомовых территорий домов индивидуального жилищного фонда), в гостиницах и в коридорах общежитий.



Допускается поселение в гостинице владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией гостиницы при соблюдении санитарно-гигиенических правил и наличии ветеринарного паспорта на животное.



Собаки и кошки должны содержаться в домах индивидуального жилищного фонда, в здании и на прилегающей к нему территории только с разрешения владельца этой территории или с согласия другого правомочного лица. Собак необходимо содержать на территории, ограждение которой должно исключить побег животного, нападение на людей или других животных, нанесение укусов прохожим. О наличии собаки на территории должна сообщать табличка при входе размером не менее 20х30 сантиметров с изображением собаки и с надписью «Ит күзетеді!», «Охраняется собакой!».



Содержание не более трех собак допускается в домах индивидуального жилищного фонда, если условия содержания животных соответствуют зоогигиеническим и санитарно-гигиеническим нормам.



Выгуливают собак в специально отведенных, огороженных местах. Если таковых мест нет, выгул собак осуществляется на пустырях.



Не допускается:



1) содержать незарегистрированных (не состоящих на учете) и не вакцинированных собак и кошек;

2) выгуливать собак и кошек на детских дворовых площадках, спортивных площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, лечебных учреждений и в местах проведения общественных мероприятий;

3) выгуливать собак без намордника (кроме собак декоративных пород) и на длинном поводке;

4) выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и подросткам, не достигшим 14-летнего возраста;

5) купать собак и кошек в местах, предназначенных для купания людей, в фонтанах и родниковых источниках.

Национальная выставка собак всех пород пройдет 24 сентября. Экспертом выступит Екатерина Ефименко. Регистрация производится на основании копий родословной в следующих классах:- «Молодые собаки» - с 15 до 24 месяцев;- «Открытый» - с 15 месяцев (для собак, не прошедших экзамены);- «Победители» - с 15 месяцев;- «Чемпионы» - с 15 месяцев;- «Ветераны» - с семи лет и без ограничения по возрасту.И на основании метрики по классам:- «Беби» - с 3 до 6 месяцев;- «Щенки» - с 6 до 9 месяцев;- «Юниоры» - с 9 до 18 месяцев;- В рамках национальной выставки пройдет конкурс «Ребенок и собака». Принять в нем участие могут дети в возрасте от пяти до 13 лет по предварительным заявкам и только с собаками, записанными в каталог, - рассказали представители клуба «Аргус».По вопросам проведения выставки, взносов участников и регистрации обращаться в клуб по адресу: Акшукур, ветеринарная клиника «ZOO Лекарь» или по контактным телефонам: +7 701 252 61 13 (Алина); +7 707 575 78 49 (Екатерина).Мангистауским областным маслихатом утверждены Правила содержания и выгула собак и кошек на территории Актау и села Умирзак: