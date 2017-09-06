«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 06 Сентября
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.22 KZT
  • €1 = 402.89 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 524

Аскар Мамин: Ко Дню Независимости планируется завершить строительство автомобильного паромного комплекса в порту Курык

К 16 декабря должны быть завершены все работы по строительству автомобильного паромного комплекса в порту Курык. Около 20 тысяч автомобилей должно быть перевалено в следующем году через порт в Каракиянском районе. Об этом во время рабочего визита в Мангистау сообщил Аскар Мамин, первый заместитель премьер-министра РК.

Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства объектов в порту Курык
Завершить все работы по строительству автомобильного паромного комплекса в порту Курык ко Дню Независимости Республики Казахстан поручил Аскар Мамин во время посещения объекта. Ожидается, что данный комплекс позволит в следующем году перевалить через порт Курык около 20 тысяч автомобилей.

- Сейчас идет одновременно строительство на 114 объектах в порту Курык, в том числе на 48 крупных. В работе задействовано порядка 720 человек, из них 600 — это местные работники. В этом году ожидаемый объем перевозок по железнодорожному и паромному комплексам - 1,3 миллиона тонн грузов. Это при плане один миллион. В следующем году мы должны увеличить этот показатель до трех миллионов тонн грузов без учета автотранспорта. Завершаются дноуглубительные работы морской акватории. Там построят пирс. Выполняются работы по возведению западного и восточного оградительных молов, - отметил вице-президент по инфраструктурным проектам АО «НК «ҚТЖ» Бауыржан Урынбасаров.

Введены, по словам Бауыржана Урынбасарова, в эксплуатацию 44 объекта, что позволяет обрабатывать паромы с железнодорожными вагонами в круглосуточном режиме.

- До конца года поставлена задача запустить всю инфраструктуру по автомобильной составляющей, в том числе зону таможенного оформления, здания для пограничных служб и многое другое. Вторая фаза реализации проекта по строительству порта Курык будет завершена ко дню Независимости. Строительство дополнительного причала для крупногабаритных грузов позволит увеличить мощность порта Курык до семи миллионов тонн. В настоящее время в порту произведено более 166 судозаходов, перевалено свыше 756 тысяч тонн грузов, - сказал Бауыржан Урынбасаров.

Уже в декабре этого года, по словам Мырзабека Сактаганова, генерального директора порта Курык, автомобили, которые идут через порт Актау, смогут следовать через порт Курык.

- В основном мы переваливаем сегодня мясо, окорочка и товары народного потребления. На следующий год у нас будет автомобильная составляющая. Строительство автомобильного пирса мы должны закончить к 1 декабря, - отметил Мырзабек Сактаганов.

Совместно с акиматом Мангистауской области руководство порта намерено привлечь на работу специалистов по 200 профессиям.

- Все технические вопросы решены, сейчас готовится комплексно вся проектно-сметная документация для получения окончательной госэкспертизы. В сентябре мы ее сдаем на утверждение, а в октябре весь пакет документов для завершения второй фазы строительства порта будет готов. Вся необходимая инфраструктура сегодня охвачена строительно-монтажными работами, - сообщили участники совещания.

По итогам совещания Аскар Мамин отметил, что в работу нескольких объектов порта будут внесены корректировки для ускорения завершения строительства.

- Первая фаза у нас в прошлом году завершена — это железная дорога и паромный комплекс. Теперь наша задача по завершению второй фазы — автомобильной паромный комплекс. У нас есть ограничения по перевалке грузов через порт Актау в зимнее время, а с учетом ввода в эксплуатацию автомобильного паромного комплекса мы выходим по сути в круглогодичный порт, который сможет обслуживать грузы в круглогодичном режиме, что очень хорошо для нас, для экспортно-импортных и транзитных операций. Порт Курык является важной частью Транскаспийского коридора. Мы сегодня договариваемся с китайскими коллегами о перевалке грузов через этот коридор. Мы считаем, что в краткосрочный период сможем довести объем потока в этом направлении по Транскаспийскому маршруту до 300 тысяч контейнеров из Азии и Европы. И особенно в зимние месяцы порт Курык имеет очень важное значение по бесперебойному приему и отправке грузов по Транскаспийскому коридору. Этот проект - региональный, и является важным сразу для нескольких стран, - сказал Аскар Мамин.

Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан также ознакомится со строительством автодороги Бейнеу-Акжигит. В ходе совещания было отмечено, что осталось достроить 84 километра. Работы планируется завершить в этом году.

Фото автора



Поделись с другими:

Аскар Мамин: Ко Дню Независимости планируется завершить строительство автомобильного паромного комплекса в порту Курык


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:23
Дорогу до конца года закончат. А может и нет.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика