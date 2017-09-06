Аскар Мамин: Ко Дню Независимости планируется завершить строительство автомобильного паромного комплекса в порту Курык

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Завершить все работы по строительству автомобильного паромного комплекса в порту Курык ко Дню Независимости Республики Казахстан поручил Аскар Мамин во время посещения объекта. Ожидается, что данный комплекс позволит в следующем году перевалить через порт Курык около 20 тысяч автомобилей.- Сейчас идет одновременно строительство на 114 объектах в порту Курык, в том числе на 48 крупных. В работе задействовано порядка 720 человек, из них 600 — это местные работники. В этом году ожидаемый объем перевозок по железнодорожному и паромному комплексам - 1,3 миллиона тонн грузов. Это при плане один миллион. В следующем году мы должны увеличить этот показатель до трех миллионов тонн грузов без учета автотранспорта. Завершаются дноуглубительные работы морской акватории. Там построят пирс. Выполняются работы по возведению западного и восточного оградительных молов, - отметил вице-президент по инфраструктурным проектам АО «НК «ҚТЖ» Бауыржан Урынбасаров.Введены, по словам Бауыржана Урынбасарова, в эксплуатацию 44 объекта, что позволяет обрабатывать паромы с железнодорожными вагонами в круглосуточном режиме.- До конца года поставлена задача запустить всю инфраструктуру по автомобильной составляющей, в том числе зону таможенного оформления, здания для пограничных служб и многое другое. Вторая фаза реализации проекта по строительству порта Курык будет завершена ко дню Независимости. Строительство дополнительного причала для крупногабаритных грузов позволит увеличить мощность порта Курык до семи миллионов тонн. В настоящее время в порту произведено более 166 судозаходов, перевалено свыше 756 тысяч тонн грузов, - сказал Бауыржан Урынбасаров.Уже в декабре этого года, по словам Мырзабека Сактаганова, генерального директора порта Курык, автомобили, которые идут через порт Актау, смогут следовать через порт Курык.- В основном мы переваливаем сегодня мясо, окорочка и товары народного потребления. На следующий год у нас будет автомобильная составляющая. Строительство автомобильного пирса мы должны закончить к 1 декабря, - отметил Мырзабек Сактаганов.Совместно с акиматом Мангистауской области руководство порта намерено привлечь на работу специалистов по 200 профессиям.- Все технические вопросы решены, сейчас готовится комплексно вся проектно-сметная документация для получения окончательной госэкспертизы. В сентябре мы ее сдаем на утверждение, а в октябре весь пакет документов для завершения второй фазы строительства порта будет готов. Вся необходимая инфраструктура сегодня охвачена строительно-монтажными работами, - сообщили участники совещания.По итогам совещания Аскар Мамин отметил, что в работу нескольких объектов порта будут внесены корректировки для ускорения завершения строительства.- Первая фаза у нас в прошлом году завершена — это железная дорога и паромный комплекс. Теперь наша задача по завершению второй фазы — автомобильной паромный комплекс. У нас есть ограничения по перевалке грузов через порт Актау в зимнее время, а с учетом ввода в эксплуатацию автомобильного паромного комплекса мы выходим по сути в круглогодичный порт, который сможет обслуживать грузы в круглогодичном режиме, что очень хорошо для нас, для экспортно-импортных и транзитных операций. Порт Курык является важной частью Транскаспийского коридора. Мы сегодня договариваемся с китайскими коллегами о перевалке грузов через этот коридор. Мы считаем, что в краткосрочный период сможем довести объем потока в этом направлении по Транскаспийскому маршруту до 300 тысяч контейнеров из Азии и Европы. И особенно в зимние месяцы порт Курык имеет очень важное значение по бесперебойному приему и отправке грузов по Транскаспийскому коридору. Этот проект - региональный, и является важным сразу для нескольких стран, - сказал Аскар Мамин.Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан также ознакомится со строительством автодороги Бейнеу-Акжигит. В ходе совещания было отмечено, что осталось достроить 84 километра. Работы планируется завершить в этом году.