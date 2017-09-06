Мангистауская область вошла в четверку не подготовленных к отопительному сезону регионов

- Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в следующих регионах: Алматы – три миллиарда три миллиона тенге, Мангистауская область – один миллиард 894 миллиона тенге, Павлодарская область – 858 миллионов тенге, Южно-Казахстанская область – 702 миллиона тенге, - отметил Женис Касымбек.
Несмотря на задолженность, правительство в ближайшее время начнет работать над вопросом повышения тарифов.
- Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными, они в нашем регионе одни из самых низких. Тариф на крупных станциях национального значения за киловатт/час составляет 7-8 тенге, до 3-х тенге - тариф KEGOC, 5-6 тенге - тариф РЭКа, - сказал Канат Бозумбаев.
Между тем в акимате Мангистауской области отметили, что готовность социальных объектов к осенне-зимнему периоду составляет 92%. По объектам образования эта цифра составляет 100%, по объектам здравоохранения - 98%. Отопление планируется дать ориентировочно 15 октября, в зависимости от погоды. На подготовку к отопительному сезону объектов областного центра из бюджета Актау выделено 100 миллионов тенге.
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