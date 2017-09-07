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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 730

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Актау

Завтра, 8 сентября, средняя температура воздуха днём составит +27°С. Возможны осадки.

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 8 сентября, по данным rp5.kz, в Актау ожидается солнечный день. Утром возможны небольшие осадки. Температура воздуха днём составит от +27°С до +29°С, ночью +22°С. Ветер 6-7 м/с.

В субботу, 9 сентября, синоптики прогнозируют ясный день. Средняя температура воздуха днем составит +28°С, ночью +23°С. Ветер 3-4 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается ясный день. Средняя температура воздуха днём составит +28°С, ночью +22°С. Ветер 4-5 м/с.

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Актау


По данным gismeteo.kz, завтра, 8 сентября, синоптики прогнозируют в Актау дождь. Температура воздуха составит +23°С днём, ночью +20°С. Ветер 8-9 м/с.

В субботу, 9 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +25°С. Ветер 3-4 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, синоптики прогнозируют в Актау ясную погоду. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +22°С. Ветер 5-6 м/с.

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:25
ЧС шлет предупреждения о грозе и буре, а тут ничего похожего.
Вы хоть врите одинаково.
 
 

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