Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Актау

В субботу, 9 сентября, синоптики прогнозируют ясный день. Средняя температура воздуха днем составит +28°С, ночью +23°С. Ветер 3-4 м/с.
В воскресенье, 10 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается ясный день. Средняя температура воздуха днём составит +28°С, ночью +22°С. Ветер 4-5 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 8 сентября, синоптики прогнозируют в Актау дождь. Температура воздуха составит +23°С днём, ночью +20°С. Ветер 8-9 м/с.
В субботу, 9 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +26°С, ночью +25°С. Ветер 3-4 м/с.
В воскресенье, 10 сентября, синоптики прогнозируют в Актау ясную погоду. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +22°С. Ветер 5-6 м/с.