На должность ректора КГУТиИ имени Есенова рекомендовали Берика Ахметова

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Кандидатов на должность ректоров государственных ВУЗов определили 5 сентября на заседании республиканской конкурсной комиссии. Программы развития учебных заведений представили 15 кандидатов.



По итогам собеседования и обсуждения программ развития ВУЗов, как отметили в МОН РК, на должность ректора КГУТиИ рекомендован Ахметов Берик Бахытжанович.



Также рекомендованы кандидаты на должность ректоров Атырауского университета нефти и газа, Казахского государственного женского педагогического университета, Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати, Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.



В комиссию вошли заместитель премьер-министра Ерболат Досаев, председатель комитета сената парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева, председатель правления НПП РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов, председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин, вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и другие.



Берик Ахметов, по информации из открытых источников, ранее занимал должность вице-президента университета имени Ахмеда Ясави.



В 2006 году окончил физико-математический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Информационные системы», а в 2009 году закончил аспирантуру.



В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию и работал преподавателем, старшим преподавателем, и.о. доцента кафедры информационных систем.

Проходил стажировку в University of Pierre Mendes (Франция), Alecante university (Испания), закончила программу постдокторантуры в университете Carl von Ossietzky universitat Oldenburg (Германия). Издал один учебник и более 20 статей в научных изданиях.

