В Актау высадят деревья в честь посмертных доноров органов

Посмертными донорами стали 68 человек. В их честь решено высадить аллею.
- В Казахстане сегодня порядка 1500 пациентов живут после трансплантации. В республике трансплантация зародилась всего пять лет назад и сейчас она только развивается. Около четырех тысяч человек, ожидающих пересадки, находятся в терминальной стадии органной недостаточности. При этом не всегда подойдет родственная трансплантация. Я - яркий пример тому. У меня много братьев и сестер, в том числе здесь, в Актау, которые хотели стать моими донорами, мечтали мне помочь. Но, к сожалению, не смогли, потому что у нас с ними не было совместимости. Я долгое время стояла в листе ожидания. И каждый день ждала чуда и спасения. Мама моего донора, молодого парня из Павлодара, дала согласие на изъятие у него сразу пяти органов после его смерти, - рассказала Сандугаш Орынбаева.
В честь таких людей, как донор Сандугаш, в Актау появится аллея. Она будет размещена в Ботаническом саду.
Акция пройдет 8 сентября в 12:30 в Ботаническом саду (10 микрорайон).