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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 715

В Актау высадят деревья в честь посмертных доноров органов

В высадке деревьев примут участие все желающие и пациенты, которым пересадили донорские органы. Об этом рассказала Сандугаш Орынбаева, президент республиканского общественного объединения пациентов после трансплантации.

Фото Лианы Рязанцевой
В Казахстане 2700 пациентов ждут пересадки почки, 2400 человек - пересадки печени и 150 - пересадки сердца.

Посмертными донорами стали 68 человек. В их честь решено высадить аллею.

- В Казахстане сегодня порядка 1500 пациентов живут после трансплантации. В республике трансплантация зародилась всего пять лет назад и сейчас она только развивается. Около четырех тысяч человек, ожидающих пересадки, находятся в терминальной стадии органной недостаточности. При этом не всегда подойдет родственная трансплантация. Я - яркий пример тому. У меня много братьев и сестер, в том числе здесь, в Актау, которые хотели стать моими донорами, мечтали мне помочь. Но, к сожалению, не смогли, потому что у нас с ними не было совместимости. Я долгое время стояла в листе ожидания. И каждый день ждала чуда и спасения. Мама моего донора, молодого парня из Павлодара, дала согласие на изъятие у него сразу пяти органов после его смерти, - рассказала Сандугаш Орынбаева.

В честь таких людей, как донор Сандугаш, в Актау появится аллея. Она будет размещена в Ботаническом саду.

В Актау высадят деревья в честь посмертных доноров органов


- Мы открываем аллею доноров в честь 68 человек, которые стали посмертными донорами и помогли людям обрести вторую жизнь. Сажать деревья будем мы, пациенты, которым пересадили органы. Присоединиться могут все желающие. Это будет республиканская аллея в благодарность каждому донору. Из-за тайны донорства мы не знаем, кто наши спасители. Но мы каждый день вспоминаем и благодарим их родных. Мангистауский регион, земля в котором не такая плодородная, как в других областях, выбран не случайно. Ведь наша жизнь сложна, и только благодаря хирургам и родственникам доноров мы живем. И своим примером хотим сказать, что это может коснуться каждого, - говорит Сандугаш Орынбаева.


Акция пройдет 8 сентября в 12:30 в Ботаническом саду (10 микрорайон).

В Актау высадят деревья в честь посмертных доноров органов


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Комментарии ( 7 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 20:53
ann5366,Пардон, перепутал кнопки.
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 20:07
Предлагаю также высаживать деревья в честь каждого госслужащего, не пилящего бюджетных средств и не берущего на лапу. Не будет посажено даже жалкого прутика.
Что касаемо донорства: считаю, что это выбор самого человека или его родных. Но никак не веление сайта еГОВ. Я бы много еще чего сказал, но пожалею нежные ушки модератора и прекрасной половины здесь присутствующей.
Чисто мое мнение всей по поводу всей этой коляски: как-то дико это все и нелепо. Глупо, в общем.. parik
 
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  • Лесник
 Lexus (Посетители) Сегодня, 19:24
Даже читать не стал. Из заголовка статьи видно, что кто-то уже потирает ладоши в предвкушении $$$

Только бы не акимат этим занимался
 
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audit (Посетители) Сегодня, 19:00
компенсация родственникам?
 
-1
  • mustain
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  • Усатый
  • Шым-Актау
 ann5366 (Посетители) Сегодня, 17:23
Идея и задумка замечательная,но зачем это делать в Ботаническом саду?У нас туда что, толпы людей ходят?Или это тоже станет мероприятием для галочки?Типа посадили и растут,а как растут,неважно.Тем более их никто практически и видеть не будет.Почему у нас не прорабатывают идею правильно и для народа? Ведь 68 деревьев это не мало,получилось бы прекрасное место,где можно было бы гулять с детьми,установить лавочки.А в итоге будет аллея за семью замками((.
 
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  • Лесник
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:20
Че за шарфики они надели? замерзли?
 
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  • Усатый
  • Шым-Актау
 Maradi (Посетители) Сегодня, 16:44
очень хорошая идея. но почему в ботаническом саду ведь туда мало кто ходить. может где-то в городе где приходя гулять люди будут видеть эти деревья и знать что кто-то подарил шанс на жизнь другим людям. И даже если есть тайна донорства хотя бы знать имя этого человека и конкретно к каждому дереву повесить табличку с его именем. Все же память о нем
 
 

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