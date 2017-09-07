В Актау высадят деревья в честь посмертных доноров органов

- Мы открываем аллею доноров в честь 68 человек, которые стали посмертными донорами и помогли людям обрести вторую жизнь. Сажать деревья будем мы, пациенты, которым пересадили органы. Присоединиться могут все желающие. Это будет республиканская аллея в благодарность каждому донору. Из-за тайны донорства мы не знаем, кто наши спасители. Но мы каждый день вспоминаем и благодарим их родных. Мангистауский регион, земля в котором не такая плодородная, как в других областях, выбран не случайно. Ведь наша жизнь сложна, и только благодаря хирургам и родственникам доноров мы живем. И своим примером хотим сказать, что это может коснуться каждого, - говорит Сандугаш Орынбаева.

В Казахстане 2700 пациентов ждут пересадки почки, 2400 человек - пересадки печени и 150 - пересадки сердца.Посмертными донорами стали 68 человек. В их честь решено высадить аллею.- В Казахстане сегодня порядка 1500 пациентов живут после трансплантации. В республике трансплантация зародилась всего пять лет назад и сейчас она только развивается. Около четырех тысяч человек, ожидающих пересадки, находятся в терминальной стадии органной недостаточности. При этом не всегда подойдет родственная трансплантация. Я - яркий пример тому. У меня много братьев и сестер, в том числе здесь, в Актау, которые хотели стать моими донорами, мечтали мне помочь. Но, к сожалению, не смогли, потому что у нас с ними не было совместимости. Я долгое время стояла в листе ожидания. И каждый день ждала чуда и спасения. Мама моего донора, молодого парня из Павлодара, дала согласие на изъятие у него сразу пяти органов после его смерти, - рассказала Сандугаш Орынбаева.В честь таких людей, как донор Сандугаш, в Актау появится аллея. Она будет размещена в Ботаническом саду.