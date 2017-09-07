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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:02

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В морской порт Актау прибыли корабли Каспийской флотилии РФ

Отряд кораблей Каспийской флотилии РФ прибыл в Актау с неофициальным визитом. В состав отряда вошли ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир «МБ-58». Об этом соощается на официальном сайте Министерства обороны РК.

Фото с сайта Министерства обороны РК
Отряд кораблей встретил боевой корабль ВМС Вооружённых сил РК в точке захода в территориальные воды Казахстана. В состав отряда входят малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир «МБ-58». Малый ракетный корабль «Великий Устюг» проекта 21631 оснащен современными видами высокоточного ракетного оружия, принимал участие в военной операции России в Сирии, в ходе которой нанесен ряд ракетных ударов по объектам инфраструктуры «Исламского государства». Морской буксир «МБ-58» предназначен для буксировки судов в открытом море и оказания помощи судам, терпящим бедствие.

- Визит является уже доброй традицией наших стран. Он способствует развитию дружбы между военными моряками, плодотворному взаимодействию в военной сфере и, самое главное, отвечает статусу, который отметил президент Республики Казахстан - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич - «Каспий - море дружбы и стабильности», - сказал Дастан Калиев, командир дивизиона разнородных кораблей.

В морской порт Актау прибыли корабли Каспийской флотилии РФ


В рамках программы визита российские моряки встретятся со своими коллегами, посетят акимат Актау, примут участие в спортивных состязаниях.


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Комментарии ( 4 )

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  • Лесник
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 20:39
Цитата: Лесник
Реальная сила.

Которая может защитить продажно - коррумпированный Казахстан... smoke..В экстремальных ситуациях..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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  • Лесник
 Лёха.Лысый. (Посетители) Сегодня, 20:13
Цитата: Лесник
Реальная сила.

Богатырская сила. sila
 
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  • Лёха.Лысый.
  • Бендэр
 Лесник (Посетители) Сегодня, 20:10
Цитата: _Китаец_
Эдакий махонький и тудыж твою до Сирии достал.

Реальная сила.
 
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  • Лесник
  • Лёха.Лысый.
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 20:06
Эдакий махонький и тудыж твою до Сирии достал. lol

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 

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