В морской порт Актау прибыли корабли Каспийской флотилии РФ

Отряд кораблей встретил боевой корабль ВМС Вооружённых сил РК в точке захода в территориальные воды Казахстана. В состав отряда входят малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир «МБ-58». Малый ракетный корабль «Великий Устюг» проекта 21631 оснащен современными видами высокоточного ракетного оружия, принимал участие в военной операции России в Сирии, в ходе которой нанесен ряд ракетных ударов по объектам инфраструктуры «Исламского государства». Морской буксир «МБ-58» предназначен для буксировки судов в открытом море и оказания помощи судам, терпящим бедствие.- Визит является уже доброй традицией наших стран. Он способствует развитию дружбы между военными моряками, плодотворному взаимодействию в военной сфере и, самое главное, отвечает статусу, который отметил президент Республики Казахстан - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич - «Каспий - море дружбы и стабильности», - сказал Дастан Калиев, командир дивизиона разнородных кораблей.В рамках программы визита российские моряки встретятся со своими коллегами, посетят акимат Актау, примут участие в спортивных состязаниях.