Как провести ближайшие выходные в Актау

«Чёрный Субботаж»

День открытых дверей в КДК имени Абая

Экскурсии

Поездка в Курык

Поездка в Шакпак-Ата

Поездка на конеферму

Спорт

Международная парусная регата



Мастер-класс «Подводная охота»

Фестиваль здоровья



Квесты

Квест VZAPERTI

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс для подростков «Готовим вкусняшки»

«Шоколадные» мастер-классы

Для любителей кино

«Оно»

«Твоё имя»

«Удача Логана»

«В гостях у Элис»



«Брюс Ли: Рождение дракона»

Главное безумие осени. Prestige сошел с ума. Только один день! В субботу, 9 сентября, с 16:00 до 22:00 в мебельном центре пройдет «Ночь честных скидок!» Место проведения: 31А микрорайон. Подробности по телефону: 20-20-20.В культурно-досуговом комплексе имени Абая 10 сентября с 10:00 до 15:00 можно будет ознакомиться с работой творческих коллективов, а также записаться в понравившиеся кружки. В 15:00 для горожан пройдет праздничный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона. Билеты в кассе. Телефон кассы: 30 56 70.В воскресенье школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в Курык. Экскурсия без ночёвки. Место очень живописное: скальные утесы розового цвета, обрамляющие побережье; прозрачная вода; каменные заводи, где можно попрыгать в воду. Стоимость поездки - 2500 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 7016159165 (Вера).В субботу и воскресенье жителей Актау приглашают на экскурсию в Шакпак-Ата, Капамсай и Белые скалы. Стоимость поездки на одного человека - 5500 тенге. Стоимость включает: комфортабельный транспорт, экскурсию и услуги первоклассного гида. Дополнительно оплачивается медицинская страховка. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите конеферму 9 сентября. Время проведения: с 18:00 до 20:00. Вход - платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В мероприятии примут участие 60 команд из разных стран. В рамках регаты пройдет выставка катамаранов. Начало в 10:00.Короткие гонки на побережье в черте города стартуют 9 сентября в 17:00 от пляжа «Нур Плаза».В воскресенье, 10 сентября, Aktau City Tour проводит для жителей и гостей Актау мастер-класс «Подводная охота». Вы сможете обучиться подводной охоте под руководством инструктора. При себе иметь маску и трубку. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.В программу фестиваля войдут спортивная ходьба и национальные игры. В рамках мероприятия горожане смогут получить консультации медиков.Фестиваль здоровья пройдет в субботу, 9 сентября. Регистрация участников марафона по спортивной ходьбе начнется в 8:00 на спуске у жилого массива «Самал» в 15 микрорайоне. Старт в 09:00.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В субботу, 9 сентября, жителей Актау приглашают в салон творчества «Өнер Land» на мастер-класс по лепке из соленого теста. Занятия пройдут в 10:00 и 15:00. Стоимость мастер-класса — 990 тенге. Место проведения: салон «Өнер Land», 31 микрорайон, рядом с мебельным центром Prestige.В воскресенье в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.Режиссер: Андрес Мускетти. Актеры: Билл Скарсгард, Финн Вулфард, Хавьер Ботет, Софиа Лиллис, Джейден Либерер, Николас Хэмилтон, Меган Чарпентье, Оуэн Тиг, Стивен Уильямс, Уайатт Олефф.История о парне из Токио и девушке из провинции, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху, но способны ли они узнать друг друга в реальной жизни?Режиссер: Макото Синкай. Актеры: Рюносукэ Камики, Монэ Камисираиси, Рё Нарита, Аои Юки, Симадзаки Нобунага, Каито Исикава, Канон Тани, Масаки Тэрасома, Саяка Охара, Кадзухико Иноуэ.Уволили с работы? Подготовь самое дерзкое ограбление в истории! Джимми Логан молниеносно подбирает команду «специалистов», способных на такую аферу, и надеется выйти сухим из воды. Будь как Логан! Режиссер: Стивен Содерберг. Актеры: Дэниэл Крэйг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс, Хилари Суэнк, Райли Кио, Кэтрин Уотерстон, Дэвид Денман.Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее. Режиссер: Холли Мейерс-Шайер.Актеры: Риз Уизерспун, Лэйк Белл, Майкл Шин, Нат Вулф, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Рейд Скотт, Пико Александр, П.Дж. Бирн, Джен Киркман.Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу. Режиссер: Джордж Нолфи. Актеры: Филип Нг, Билли Магнуссен, Терри Чен, Рон Юань, Ванесса Росс, Билли Магнуссен, Терри Чен, Рон Юань, Ванесса Росс, Тереза Наварро, Даррен Э. Скотт, Натали Стефани Агиляр, Кинг Лау, Мелоди Пэн.