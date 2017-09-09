Жителя Мангистау оштрафовали за нанесение телесных повреждений женщине

Умышленное причинение легкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влекут административный арест на срок до двадцати суток.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, -

влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.

По материалам дела, подсудимый устроил скандал в доме потерпевшей.- Правонарушитель К. прибыл к дому потерпевшей О., расположенному в селе Атамекен Мунайлинского района, устроил в доме скандал, несколько раз ударил потерпевшую О., причинив легкий вред здоровью. Постановлением суда правонарушитель К. признан виновным и подвергнут к административному взысканию в виде штрафа в размере 15 МРП, что составляет 34 035 тенге, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Постановление суда не вступило в законную силу.Статья 73-1 КоАП РК: