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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:14

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Жителя Мангистау оштрафовали за нанесение телесных повреждений женщине

В Мунайлинском районном суде Мангистауской области рассмотрено административное дело в отношении К., обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного первой частью статьи 73-1 КоАП РК. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иллюстративное фото
По материалам дела, подсудимый устроил скандал в доме потерпевшей.

- Правонарушитель К. прибыл к дому потерпевшей О., расположенному в селе Атамекен Мунайлинского района, устроил в доме скандал, несколько раз ударил потерпевшую О., причинив легкий вред здоровью. Постановлением суда правонарушитель К. признан виновным и подвергнут к административному взысканию в виде штрафа в размере 15 МРП, что составляет 34 035 тенге, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Статья 73-1 КоАП РК:
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