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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 515

Совершивших административные правонарушения жителей Мангистау оштрафовали более чем на 123 миллиона тенге

Общая сумма штрафов, наложенных на жителей области с начала года, составила 123 265 916 тенге. Взыскано 65 932 542 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По статье 132 КоАП РК (Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время) с начала года оштрафованы 44 жителя Мангистау.

За нарушение правил содержания и выгула собак и кошек по статье 408 КоАП РК оштрафованы 229 владельцев.

Протоколы по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) составлены в отношении 2030 жителей области.

За нарушение тишины по статье 437 КоАП РК к ответственности привлекли 1935 нарушителей.

За нарушение статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) к ответственности привлекли 7729 человек.

За курение в общественных местах к ответственности по статье 441 КоАП РК привлекли 5905 нарушителей.

За нарушение статьи 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей) к ответственности привлекли 2699 человек.

По статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий) к ответственности привлекли 4985 правонарушителей.


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Комментарии ( 5 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:34
Цитата: cas177cas
.вместо того чтобы охранять и оберегать- проще вести охоту на людей...

а кто должен оберегать? обычные граждане и должны! а они что делают?..

Взыскано 65 932 542 тенге.

а вот теперь на эти деньги можно построить онкоцентр, хотя бы начать!!!
 
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  • strana.kz
 Jax (Посетители) Сегодня, 12:22
Лесник,
Удар по кошелку дисциплинирует.
 
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  • Юрий Спассков
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:11
Jax,
Считаешь, что штрафы могут привить культуру?
 
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Jax (Посетители) Сегодня, 12:07
В принципе после штрафов многие задумаются, а стоит ли курить у вас под окнами, мусорить, пить спиртное и орать под вашей лоджией, начнут следить за своими несовершеннолетними подростками. Без административных штрафов наступит анархия. Пресекаться должны все виды нарушения закона, в том числе и мелкие. Хоть чуточку наводит порядок в городе.
 
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 cas177cas (Посетители) Сегодня, 10:40
Неплохое пополнение бюджета!!!!и зачем нефть добывать???когда просто можно всех и вся штрафовать....вместо того чтобы охранять и оберегать- проще вести охоту на людей...
 
 

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