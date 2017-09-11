Совершивших административные правонарушения жителей Мангистау оштрафовали более чем на 123 миллиона тенге

Фото из архива Lada.kz

По статье 132 КоАП РК (Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время) с начала года оштрафованы 44 жителя Мангистау.



За нарушение правил содержания и выгула собак и кошек по статье 408 КоАП РК оштрафованы 229 владельцев.



Протоколы по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) составлены в отношении 2030 жителей области.



За нарушение тишины по статье 437 КоАП РК к ответственности привлекли 1935 нарушителей.



За нарушение статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) к ответственности привлекли 7729 человек.



За курение в общественных местах к ответственности по статье 441 КоАП РК привлекли 5905 нарушителей.



За нарушение статьи 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей) к ответственности привлекли 2699 человек.



По статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий) к ответственности привлекли 4985 правонарушителей.