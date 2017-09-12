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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:06

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На заправках Актау цена на бензин АИ-92 поднялась до 144 тенге

На частных заправках, по словам автовладельцев Актау, цена за литр топлива доходит до 145 тенге. Предпосылок для поднятия цен на бензин нет. Об этом заявил Канат Бозумбаев, министр энергетики республики Казахстан.

Фото Рашида Исмагилова
Цена за литр бензина АИ-92 на заправках «КазМунайГаз» выросла на две тенге и составила 144 тенге. На частных заправках, как рассказали автовладельцы Актау, цена за литр бензина доходит до 145 тенге.

На заправках Актау цена на бензин АИ-92 поднялась до 144 тенге


По мнению Армана Байганова, экономиста Astana Best Consulting Group, нынешний рост цен связан со стандартными инфляционными процессами. Эксперт высказал мнение о том, что казахстанцев ожидает более значительное подорожание топлива.

На заправках Актау цена на бензин АИ-92 поднялась до 144 тенге


- Цены на бензин в Казахстане сейчас находятся под сильным давлением из-за разницы с тарифами в России. Так, в РФ бензин АИ-92 стоит 35 рублей, что при курсе 5,96 составляет 205 тенге. При такой разнице казахстанский бензин чрезвычайно привлекателен для российского рынка, так как обходится дешевле, чем при покупке у российских нефтеперерабатывающих заводов, - отметил Арман Байганов.

России и Кыргызстану, как считает эксперт, выгодно покупать казахстанский бензин. Это может способствовать дефициту топлива в Казахстане.

- Хоть и существует ограничение на экспорт нефтепродуктов, не надо забывать про человеческий фактор. Криминальные элементы через таможню ищут возможности перевозить бензин из Казахстана в Россию. Появляется риск контрабанды. Кроме того, в соседнем Кыргызстане, где нет своей нефти, бензин тоже стоит дороже. Кыргызский сом меньше девальвировался, - пояснил Байганов корреспонденту Tengrinews.kz.

Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что предпосылок для значительного роста цен на топливо нет.

- Пока предпосылок на значительный рост цен на бензин и на дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем, - отметил Канат Бозумбаев.


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Комментарии ( 5 )

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  • Швейк
 albatross (Посетители) Сегодня, 15:43
Приснилось,что 92-й подымется до 152 тг. до конца года. А снам я верю. prey
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 15:01
144 тенге у них уже недели две цена стоит. Новость горячая просто!
 
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  • arelav_74
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:54
Ну тогда ограничьте вывоз бензы из РК. Потом я не пойму как солярка стоит как 92-й бензин? Солярка же более дешевле должна быть.
 
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  • arelav_74
 mer (Посетители) Сегодня, 14:49
Очередную лапшу вешают,потом создадут нехватку топлива и поднимут цену,ну типа куда деваться,ведь у соседей выше.
 
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  • arelav_74
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:29
Нефть дешевеет-бензин дорожает! Нефть дорожает-бензин дорожает!
Вот так и живём.
 
 

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