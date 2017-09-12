На заправках Актау цена на бензин АИ-92 поднялась до 144 тенге

По мнению Армана Байганова, экономиста Astana Best Consulting Group, нынешний рост цен связан со стандартными инфляционными процессами. Эксперт высказал мнение о том, что казахстанцев ожидает более значительное подорожание топлива.
- Цены на бензин в Казахстане сейчас находятся под сильным давлением из-за разницы с тарифами в России. Так, в РФ бензин АИ-92 стоит 35 рублей, что при курсе 5,96 составляет 205 тенге. При такой разнице казахстанский бензин чрезвычайно привлекателен для российского рынка, так как обходится дешевле, чем при покупке у российских нефтеперерабатывающих заводов, - отметил Арман Байганов.
России и Кыргызстану, как считает эксперт, выгодно покупать казахстанский бензин. Это может способствовать дефициту топлива в Казахстане.
- Хоть и существует ограничение на экспорт нефтепродуктов, не надо забывать про человеческий фактор. Криминальные элементы через таможню ищут возможности перевозить бензин из Казахстана в Россию. Появляется риск контрабанды. Кроме того, в соседнем Кыргызстане, где нет своей нефти, бензин тоже стоит дороже. Кыргызский сом меньше девальвировался, - пояснил Байганов корреспонденту Tengrinews.kz.
Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что предпосылок для значительного роста цен на топливо нет.
- Пока предпосылок на значительный рост цен на бензин и на дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем, - отметил Канат Бозумбаев.