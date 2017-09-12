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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:43

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В учениях «Каратау-2017» участвуют воинские части Мангистау

Главная цель учений, в которых принимают участие войсковые части №№ 25744, 75488 и 99116 - проверка боеготовности войск. Об этом сообщили в пресс-службе управления командующего войсками (УКВ) регионального командования «Запад» Министерства обороны РК.

Фото предоставлено пресс-службой УКВ регионального командования «Запад» Министерства обороны РК
Учения «Каратау-2017» стартовали сегодня, 12 сентября.

- В учениях задействованы все воинские части регионального командования «Запад». В них принимают участие 2500 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники. Военнослужащим предстоит действовать в незнакомой для себя местности в сложной оперативно-тактической обстановке. Учения станут контрольной проверкой организации и слаженности работы личного состава, - сообщает пресс-служба УКВ регионального командования «Запад» Министерства обороны РК.

Напомним, в середине августа текущего года 500 военнослужащих регионального командования «Запад» приняли участие в учениях на полигоне «Бекет-Ата» в Мангистауской области.



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Учения "Каратау 2017"


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