В учениях «Каратау-2017» участвуют воинские части Мангистау

- В учениях задействованы все воинские части регионального командования «Запад». В них принимают участие 2500 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники. Военнослужащим предстоит действовать в незнакомой для себя местности в сложной оперативно-тактической обстановке. Учения станут контрольной проверкой организации и слаженности работы личного состава, - сообщает пресс-служба УКВ регионального командования «Запад» Министерства обороны РК.
Напомним, в середине августа текущего года 500 военнослужащих регионального командования «Запад» приняли участие в учениях на полигоне «Бекет-Ата» в Мангистауской области.