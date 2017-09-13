Видеожалобу на состояние гаража станции скорой помощи в Жанаозене прокомментировал директор предприятия

- Света нет, отопления нет, ямы нет. Подъёмник новый, но не работает. Обещают уже не первый год, что всё сделают, всё будет. Но ничего не меняется. Посмотрите на этот гараж. Какой в Актау, и какой здесь. Никаких условий нет, - негодуют мужчины.
Боксы, снятые на видео, как утверждает Саламат Бекназаров, служат хранилищем для списанного спецтранспорта.
- Я посмотрел это видео. Мужчины снимали его в хранилище для списанной техники. Эти гаражи мы берём в аренду. Рядом с хранилищем имеются работающие боксы, СТО, электрика, вулканизация. Помещения, в которых обслуживается наш спецтранспорт, полностью оборудованы всем необходимым. Свет, отопление, всё есть, - прокомментировал Саламат Бекназаров.
Берик Андамуратов, владелец гаражей, которые арендует станция cкорой помощи, называет видео компрометирующим.
- У меня тут 10 гаражей стоят. Два из них используются в качестве хранилища. Остальные исправно работают. Есть и свет, и отопление. Всё оборудование работает исправно. На территории гаражей внутри двора нет камеры видеонаблюдения. Поэтому для безопасности и сохранности спецтранспорта руководство станции оставило автомобили в хранилище. Не более. Обслуживаются автомобили как положено, в работающих боксах с вулканизацией и электриками, - сказал Берик Андамуратов.
Напомним, недавно автопарк станции скорой и неотложной медицинской помощи Жанаозена пополнили шесть автомобилей.