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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:07

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Видеожалобу на состояние гаража станции скорой помощи в Жанаозене прокомментировал директор предприятия

На кадрах видеоролика мужчины жалуются на условия содержания и обслуживания спецтранспорта на станции скорой и неотложной медицинской помощи Жанаозена. По словам директора станции Саламата Бекназарова, видео снято в боксах, где хранятся списанные автомобили.

Кадр видео
Неизвестные мужчины, запечатленные на видео, жалуются на состояние боксов, в которых стоят машины cкорой помощи.

- Света нет, отопления нет, ямы нет. Подъёмник новый, но не работает. Обещают уже не первый год, что всё сделают, всё будет. Но ничего не меняется. Посмотрите на этот гараж. Какой в Актау, и какой здесь. Никаких условий нет, - негодуют мужчины.

Боксы, снятые на видео, как утверждает Саламат Бекназаров, служат хранилищем для списанного спецтранспорта.

- Я посмотрел это видео. Мужчины снимали его в хранилище для списанной техники. Эти гаражи мы берём в аренду. Рядом с хранилищем имеются работающие боксы, СТО, электрика, вулканизация. Помещения, в которых обслуживается наш спецтранспорт, полностью оборудованы всем необходимым. Свет, отопление, всё есть, - прокомментировал Саламат Бекназаров.

Берик Андамуратов, владелец гаражей, которые арендует станция cкорой помощи, называет видео компрометирующим.

- У меня тут 10 гаражей стоят. Два из них используются в качестве хранилища. Остальные исправно работают. Есть и свет, и отопление. Всё оборудование работает исправно. На территории гаражей внутри двора нет камеры видеонаблюдения. Поэтому для безопасности и сохранности спецтранспорта руководство станции оставило автомобили в хранилище. Не более. Обслуживаются автомобили как положено, в работающих боксах с вулканизацией и электриками, - сказал Берик Андамуратов.

Напомним, недавно автопарк станции скорой и неотложной медицинской помощи Жанаозена пополнили шесть автомобилей.





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