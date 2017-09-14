В Актау началось празднование столетия со дня рождения Рубена Григоряна

Рубен Арамаисович Григорян родился 11 ноября 1917 года в городе Карс Российской империи в семье врача-хирурга. По национальности — армянин.

В 1934 году окончил рабфак. В 1940 году окончил Московский государственный горный университет, получив специальность горного инженера.

В 1940—1941 годах работал начальником участка на комбинате «Североникель» в городе Мончегорск, в 1940—1947 годах — начальником участка рудоуправления в Мурманской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Семь лет работал на полиметаллическом руднике «Умальтинский» Хабаровского края. В 1947 году был направлен в Чехословакию на работу в урановых рудниках Яхимова. Рубен Григорян был назначен главным инженером рудника Ровност, который через несколько месяцев начал отгрузку богатых руд.

После четырёх лет работы в Чехословакии он был отозван в Советский Союз для участия в создании нового крупного уранового комбината в Криворожском железорудном бассейне на базе рудников «Первый Май» и «Жёлтая река» (Днепропетровская область Украинской ССР). Рубен Григорян был назначен заместителем главного инженера рудника «Первый Май», а в 1952 году стал его директором. При его участии были созданы новые система и техника подземной (рудник «Первого Мая») и открытой добычи (карьер место рождения «Меловое») урановых руд.

В 1961 году Рубен Григорян был назначен директором Прикаспийского горно-металлургического комбината Министерства среднего машиностроения СССР в городе Шевченко Казахской ССР (ныне город Актау). Одной из сложных проблем комбината являлось разделение руководства эксплуатацией рудников и строительством инфраструктуры соцгорода, комплексов поверхности шахт и других сооружений. Под руководством Рубена Григоряна это обстоятельство было устранено.

В 1961—1970 годах Рубен Арамаисович Григорян избирался кандидатом в члены ЦК КП Казахстана, в 1963—1971 годах — депутатом Верховного Совета Казахской ССР VI—VII созывов.

Переехав в Москву, с 1970 года Рубен Григорян был заместителем директора Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова. Он принимал участие в работах по созданию первой многоцелевой АЭС в СССР на Прикаспийском горно-металлургическом комбинате, которые были завершены в июле 1973 года.

Рубен Арамаисович Григорян скончался 25 ноября 1976 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

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