В Актау началось празднование столетия со дня рождения Рубена Григоряна

Люди, знавшие Рубена Арамаисовича Григоряна лично, рассказали студентам Мангистауского колледжа туризма, какую роль сыграл Герой Социалистического труда в становлении и развитии Актау.
- 11 ноября нынешнего года исполняется 100 лет со дня рождения Рубена Арамаисовича. Этот человек 10 лет возглавлял Прикаспийский горно-металлургический комбинат, благодаря которому возник Актау. Сегодня мы пригласили молодых людей, чтобы они прониклись чувством гордости за историю нашего города. Чтобы они поняли, как шло его становление. Если мы не передадим воспоминания следующему поколению, то они просто потеряются. Проводить такие мероприятия, однозначно, нужно, - сказал Марат Шушаков, директор музея ПГМК.
Для увековечения воспоминаний о Рубене Григоряне жителей города, у которых сохранились фотографии директора ПГМК, просят передать их в музей.
- Хотелось бы дополнить фонды музея фотоснимками, на которых изображен Рубен Арамаисович, и люди, работавшие с ним. Может у кого-то сохранились документы той поры. Если кто-то не может сам принести фотографии в музей, то всегда можно позвонить мне, - сказал Александр Курдоглян, председатель армянского этнокультурного объединения «Ехпайрутюн».Телефон Александра Курдогляна: 8 701 643 03 06.
Программу мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения Рубена Григоряна, Lada.kz опубликует позднее.Биография Рубена Григоряна
Рубен Арамаисович Григорян родился 11 ноября 1917 года в городе Карс Российской империи в семье врача-хирурга. По национальности — армянин.
В 1934 году окончил рабфак. В 1940 году окончил Московский государственный горный университет, получив специальность горного инженера.
В 1940—1941 годах работал начальником участка на комбинате «Североникель» в городе Мончегорск, в 1940—1947 годах — начальником участка рудоуправления в Мурманской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Семь лет работал на полиметаллическом руднике «Умальтинский» Хабаровского края. В 1947 году был направлен в Чехословакию на работу в урановых рудниках Яхимова. Рубен Григорян был назначен главным инженером рудника Ровност, который через несколько месяцев начал отгрузку богатых руд.
После четырёх лет работы в Чехословакии он был отозван в Советский Союз для участия в создании нового крупного уранового комбината в Криворожском железорудном бассейне на базе рудников «Первый Май» и «Жёлтая река» (Днепропетровская область Украинской ССР). Рубен Григорян был назначен заместителем главного инженера рудника «Первый Май», а в 1952 году стал его директором. При его участии были созданы новые система и техника подземной (рудник «Первого Мая») и открытой добычи (карьер место рождения «Меловое») урановых руд.
В 1961 году Рубен Григорян был назначен директором Прикаспийского горно-металлургического комбината Министерства среднего машиностроения СССР в городе Шевченко Казахской ССР (ныне город Актау). Одной из сложных проблем комбината являлось разделение руководства эксплуатацией рудников и строительством инфраструктуры соцгорода, комплексов поверхности шахт и других сооружений. Под руководством Рубена Григоряна это обстоятельство было устранено.
В 1961—1970 годах Рубен Арамаисович Григорян избирался кандидатом в члены ЦК КП Казахстана, в 1963—1971 годах — депутатом Верховного Совета Казахской ССР VI—VII созывов.
Переехав в Москву, с 1970 года Рубен Григорян был заместителем директора Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова. Он принимал участие в работах по созданию первой многоцелевой АЭС в СССР на Прикаспийском горно-металлургическом комбинате, которые были завершены в июле 1973 года.
Рубен Арамаисович Григорян скончался 25 ноября 1976 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Напомним, педагогический коллектив школы №3 предложил назвать
это учебное заведение именем первого директора ПГМК в апреле текущего года.