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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 08:12

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В Актау началось празднование столетия со дня рождения Рубена Григоряна

Старт мероприятиям, посвященным 100-летию со дня рождения Героя Социалистического труда Рубена Григоряна, дал Мангистауский областной историко-краеведческий музей. В его залах старожилы Актау поделились с молодежью своими воспоминаниями о человеке, 10 лет возглавлявшем Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК).

Фото автора
Люди, знавшие Рубена Арамаисовича Григоряна лично, рассказали студентам Мангистауского колледжа туризма, какую роль сыграл Герой Социалистического труда в становлении и развитии Актау.

- 11 ноября нынешнего года исполняется 100 лет со дня рождения Рубена Арамаисовича. Этот человек 10 лет возглавлял Прикаспийский горно-металлургический комбинат, благодаря которому возник Актау. Сегодня мы пригласили молодых людей, чтобы они прониклись чувством гордости за историю нашего города. Чтобы они поняли, как шло его становление. Если мы не передадим воспоминания следующему поколению, то они просто потеряются. Проводить такие мероприятия, однозначно, нужно, - сказал Марат Шушаков, директор музея ПГМК.

Для увековечения воспоминаний о Рубене Григоряне жителей города, у которых сохранились фотографии директора ПГМК, просят передать их в музей.

- Хотелось бы дополнить фонды музея фотоснимками, на которых изображен Рубен Арамаисович, и люди, работавшие с ним. Может у кого-то сохранились документы той поры. Если кто-то не может сам принести фотографии в музей, то всегда можно позвонить мне, - сказал Александр Курдоглян, председатель армянского этнокультурного объединения «Ехпайрутюн».

Телефон Александра Курдогляна: 8 701 643 03 06.

Программу мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения Рубена Григоряна, Lada.kz опубликует позднее.

Биография Рубена Григоряна
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Напомним, педагогический коллектив школы №3 предложил назвать это учебное заведение именем первого директора ПГМК в апреле текущего года.



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Вечер воспоминаний


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Комментарии ( 1 )

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 Бендэр (Посетители) Сегодня, 08:32
ДА!, было ПГМКа, был и порядок в городе, а сейчас сплошной бардак, и надоедливые коробейники - предприниматели торгующие вдоль дорог, и менты их не гоняют.
Светлая память Р.А. Григоряну, начинал трудовую деятельность на Магышлаке в ПГМК под его руководством..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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