Самые популярные имена новорожденных в Актау

Раяна (Rajana) - переводится с арабского как «плодородная» или «обильно орошенная».
Кәусар (Kaewsar) – в переводе с арабского языка буквально означает «изобилие», «обильный».
Айару (Ajarw) – имя перешло в казахский язык с тюрского и означает «лунная красавица». Ай - луна, ару - красивая.
Аяулым (Ajawlym) - в переводе с казахского языка означает «моя дорогая», «моя родимая», «моя милая».
Айзере (Ajzere) - «ай» в переводе с казахского языка означает «луна», а «зер» с иранского – «золото». В переносном же смысле в имя вкладывают значение «верная», «красивая», «внимательная».
Айша (Ajsha) - у имени арабское происхождение, а переводится оно как «живущая», «дающая жизнь», «полная жизненной энергии».
Айкөркем (Ajkoerkem) – «красивая, как луна».
Томирис (Tomiris) - имя тюркского происхождения. В переводе означает - «сокруши железо» или «согни железо» от слова «темир». Возможно, что имя - греческое переложение древнеиранского имени Томруз, что означает «домашняя».
Айлин (Ajlin) – имеет различные значения, например, «лунный свет», «свет луны», «вдохновенное сияние».
Амира (Amira) - имя имеет арабское происхождение, является женской формой мужского имени Амир. В переводе с арабского «амирах» означает «жена эмира», «княжна», «начальница».
Алихан (Alihan) - «лев божий» или «великий хан».
Дінмұхаммед (Dinmuhammed) – в переводе с арабского языка слово дин означает «религия». Мухаммед - «хвалимый».
Ислам (Islam) - имя имеет три варианта перевода с арабского языка. Первый вариант – «преданность». Второй – «мусульманин». И третий вариант – «здоровый», «исправный».
Әбілмансур (Aebilmanswr) – «победитель».
Азамат (Azamat) - это арабское мужское имя, которое происходит от арабского глагола «a`zama» («быть могущественным»).
Артур (Artwr) - По самой распространённой версии имя Артур произошло от кельтского имени «Arthur», в переводе означающего «медведь, камень» или же «человек-медведь».
Нұрсұлтан (Nursultan) – и переводе с арабского языка слово нур (نور) означает «свет». В современном казахском языке слово нұр также переводится как «свет», «сияние», «луч солнца». Символическое значение этого имени — очень светлый, очень хороший.
Рамазан (Ramazan) - имя образовано от названия мусульманского священного месяца. Значение имени Рамазан в этом случае – «жаркий», «горячий», «испепеляющий».
Нұрасыл (Nurasyl) - в переводе с казахского языка означает «отражение», «сияние», «блеск».
Амир (Amir) – в переводе с арабского означает - «веление», «приказ».
Альтаир (Altair) - происходит от арабского «ан-наср ат-таир», означающего «летящий орёл».
Примечание автора: перевод на латиницу выполнен с использованием конвертера.