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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:57

Просмотров: 2141

Самые популярные имена новорожденных в Актау

Список, состоящий из 21 имени, предоставил городской отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Актау.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Самыми популярными именами, по информации РАГС Актау, в 2017 году стали:

Раяна (Rajana) - переводится с арабского как «плодородная» или «обильно орошенная».

Кәусар (Kaewsar) – в переводе с арабского языка буквально означает «изобилие», «обильный».

Айару (Ajarw) – имя перешло в казахский язык с тюрского и означает «лунная красавица». Ай - луна, ару - красивая.

Аяулым (Ajawlym) - в переводе с казахского языка означает «моя дорогая», «моя родимая», «моя милая».

Айзере (Ajzere) - «ай» в переводе с казахского языка означает «луна», а «зер» с иранского – «золото». В переносном же смысле в имя вкладывают значение «верная», «красивая», «внимательная».

Айша (Ajsha) - у имени арабское происхождение, а переводится оно как «живущая», «дающая жизнь», «полная жизненной энергии».

Айкөркем (Ajkoerkem) – «красивая, как луна».

Томирис (Tomiris) - имя тюркского происхождения. В переводе означает - «сокруши железо» или «согни железо» от слова «темир». Возможно, что имя - греческое переложение древнеиранского имени Томруз, что означает «домашняя».

Айлин (Ajlin) – имеет различные значения, например, «лунный свет», «свет луны», «вдохновенное сияние».

Амира (Amira) - имя имеет арабское происхождение, является женской формой мужского имени Амир. В переводе с арабского «амирах» означает «жена эмира», «княжна», «начальница».

Алихан (Alihan) - «лев божий» или «великий хан».

Дінмұхаммед (Dinmuhammed) – в переводе с арабского языка слово дин означает «религия». Мухаммед - «хвалимый».

Ислам (Islam) - имя имеет три варианта перевода с арабского языка. Первый вариант – «преданность». Второй – «мусульманин». И третий вариант – «здоровый», «исправный».

Әбілмансур (Aebilmanswr) – «победитель».

Азамат (Azamat) - это арабское мужское имя, которое происходит от арабского глагола «a`zama» («быть могущественным»).

Артур (Artwr) - По самой распространённой версии имя Артур произошло от кельтского имени «Arthur», в переводе означающего «медведь, камень» или же «человек-медведь».

Нұрсұлтан (Nursultan) – и переводе с арабского языка слово нур (نور) означает «свет». В современном казахском языке слово нұр также переводится как «свет», «сияние», «луч солнца». Символическое значение этого имени — очень светлый, очень хороший.

Рамазан (Ramazan) - имя образовано от названия мусульманского священного месяца. Значение имени Рамазан в этом случае – «жаркий», «горячий», «испепеляющий».

Нұрасыл (Nurasyl) - в переводе с казахского языка означает «отражение», «сияние», «блеск».

Амир (Amir) – в переводе с арабского означает - «веление», «приказ».

Альтаир (Altair) - происходит от арабского «ан-наср ат-таир», означающего «летящий орёл».

Примечание автора: перевод на латиницу выполнен с использованием конвертера.


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Комментарии ( 4 )

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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 11:53
Пожалуйста, не надо писать на не принятом варианте латиницы!
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 11:29
имя Артур везде на латинице пишется Artur или Arthur а у нас почему то Artwr...

уже смотря на эти имена которые указаны на латинице мозг начинает закипать

Цитата: motor
казахское имя Наби, на латыни
скорей всего Naebi

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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motor (Посетители) Сегодня, 11:14
А где Казахское? Это начало Арабизации? А как будет истинно казахское имя Наби, на латыни?
Поменяли имена городов, улиц, имя, теперь осталось наверное и пол поменять? Остальное все мы сделали.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:42
Байқағанымдай, көбiсi арабша йесiмдер. Өкiнiштi-ақ ...
 
 

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