О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 16 сентября, синоптики прогнозируют ясный день. Средняя температура воздуха днем составит +27°С, ночью +21°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 17 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается ясный день. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +21°С. Ветер 3-4 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 15 сентября, синоптики прогнозируют в Актау солнечный день. Температура воздуха составит +26°С днём, ночью +24°С. Ветер 5-6 м/с.
В субботу, 16 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +23°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 17 сентября, синоптики прогнозируют в Актау ясную погоду. Температура воздуха днём составит +29°С, ночью +25°С. Ветер 3-4 м/с.
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