С 15 сентября в расписании рейсов Актау-Астана возможны изменения

- Время некоторых рейсов будет меняться с 15 до 24 сентября. Просим пассажиров заранее корректировать даты поездок, - сообщили в аэропорту Актау.
Онлайн-табло прилетов международного аэропорта Актау. Табло вылетов.
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz
|
Четверг, 14 Сентября
+28...+25
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
|
Новые объявления
|
Услуги
|
Вакансии в Актау
|
Квартиры в Актау
|
Легковые автомобили