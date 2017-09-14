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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 745

Жителя Мангистау арестовали на пять суток за появление на улице в пьяном виде

Нарушение части 4 статьи 440 КоАП РК стало для жителя Мунайлинского района третьим правонарушением с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Мунайлинского районного суда.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Суд установил, что подсудимого ранее дважды привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

- Подсудимый находился у гостиницы «Мерей», расположенной в селе Мангистау, в состоянии алкогольного опьянения, нарушив часть 4 статьи 440 КоАП РК, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд признал жителя Мунайлинского района виновным и приговорил к аресту сроком на пять суток. Постановление не вступило в законную силу.

Статья 440 КоАП РК:
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Комментарии ( 5 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:47
Цитата: ScuderiaFerrari
Почему пьяных бомжей с улиц не забирают?

Да с них, с бомжей взять нечего,кроме заразы да проказы
В 5-м на волне мусора постоянно кружат возле свежака....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Шым-Актау
  • Ну Ну
 motor (Посетители) Сегодня, 17:31
Сами работники правохранительных органов пьют не меньше. Если начнут следить, то можно каждого арестовать. Закрывайте бомжей,вон они под ногами валяются. Не трогайте простой народ.
 
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  • motor
  • Шым-Актау
  • Спиридон
 ScuderiaFerrari (Посетители) Сегодня, 16:12
Получается из кафе или ресторана выпивший должен сразу очутиться дома чтоб не нарушать закон? Почему пьяных бомжей с улиц не забирают?
 
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  • Шым-Актау
  • motor
 Ясави (Посетители) Сегодня, 15:43
Шым-Актау,
Сказать слова благодарности надо,хотя пожизненное не дали и без конфискации имущества обошлось.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ясави
  • ScuderiaFerrari
  • motor
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 15:27
Авторы этой статьи из кодекса походу полагали что выпившие люди выходя из кабака сразу будут телепортироваться прямо к себе домой. Это же бред.
Надо было в статье написать что если патрульные остановили пьяного на улице - довезти его до дома во имя его безопасности.
 
 

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