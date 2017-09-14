Жителя Мангистау арестовали на пять суток за появление на улице в пьяном виде

Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения



1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков - влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.

4. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, влекут административный арест на срок до пяти суток.

5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью третьей статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.

Суд установил, что подсудимого ранее дважды привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение.- Подсудимый находился у гостиницы «Мерей», расположенной в селе Мангистау, в состоянии алкогольного опьянения, нарушив часть 4 статьи 440 КоАП РК, - говорится в сообщении пресс-службы суда.Суд признал жителя Мунайлинского района виновным и приговорил к аресту сроком на пять суток. Постановление не вступило в законную силу.