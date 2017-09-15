В школах Мангистауской области пройдут общеродительские собрания

- На повестке дня - особенности 2017-2018 учебного года, пятидневного обучения и организация дополнительного досуга для детей в школах, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.
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