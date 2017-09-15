Как провести ближайшие выходные в Актау

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Поездка в Жыгылган

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Международный турнир по дзюдо

Турнир по баскетболу и открытая тренировка от Healthy Fitness Club

Квесты

Квест VZAPERTI

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

Браслет из бисера

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Для любителей кино

«Мама!»

«Крылья, подаренные матерью»

«Оралман»

«Напарник»

«Клаустрофобия»

«Мадам»

В воскресенье школа танцев «Калейдоскоп» приглашает жителей Актау на экскурсию в Жыгылган. Экскурсия без ночёвки. Стоимость поездки - 3500 тенге. По всем вопросам и для записи обращаться по телефону: 8 701 615 91 65 (Вера).В субботу, 16 сентября, в Актау пройдет девятый международный мастерский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти Турара Жолдыбаева. Место проведения соревнований: спортивный комплекс «Мангыстау арена» в 33 микрорайоне. Начало в 10:00.В субботу, 16 сентября, в 20:00 жителей Актау приглашают принять участие в бесплатной тренировке по BODY Combat, step-aerobic и stretch. В этот же день в 17:00 пройдет турнир по баскетболу 1х1, мастер-классы от ведущих фитнес-клубов города. Место проведения соревнований: баскетбольная площадка DOMA DOMA Street Court на набережной 7 микрорайона.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В субботу, 16 сентября, жителей Актау приглашают в салон творчества Өнер Land на мастер-класс по изготовлению браслета из бисера. Занятия пройдут в 12:00 и 15:00. Стоимость мастер-класса — 990 тенге. Место проведения: салон Өнер Land, 31 микрорайон, рядом с мебельным центром Prestige.В воскресенье в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для подростков от шеф-повара. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Драматическая история молодой пары, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, в пух и прах разрушающие их спокойную жизнь. Режиссер: Даррен Аронофски. Актеры: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, Стивен МакХэтти, Кристен Уиг, Стефан Симчовиц, Йован Адепо.В основу фильма легла история двух братьев, живущих в посёлке. У них разные взгляды на жизнь, мечты и разные судьбы. В борьбе с невзгодами один потеряется в круговороте городской жизни, а второй, имея талант слагать стихи, научится преодолевать трудности, следовать мечте и доверять сердцу. Этот фильм о вере в себя, в светлое будущее, о любви к жизни, а все благодаря крыльям, подаренным матерью.Режиссер: Кажымукан Калимбетов. Актеры: Сануржан Сулейменов, Жания Калиева, Гульнара Ералиева, Нышанбек Жубанаев, Еркен Губашев.В Афганистане живет казахская семья, которая ещё в 30-х годах бежала от красного террора. Там у старика Базарбая родились дети: сын и дочь. Дети выросли - уже имеют свои семьи. Сын женился на пуштунке. Дочь тоже вышла замуж за афганца. Сын Сапаркул воевал в составе моджахедов. Но прошло время. Семья Базарбая получает долгожданную квоту на переселение в Казахстан. Семья собирается в дальнюю дорогу.Режиссер: Сабит Курманбеков. Актеры: Дулыга Акмолда, Ержан Тусупов, Есим Сегизбаев, Шынар Аскарова, Баян Кажнабиева.Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.Режиссер: Александр Андрющенко. Актеры: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань.На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.Режиссер: Уилл Верник. Актеры: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Делсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс.Богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов. И хозяйка из суеверия просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.Режиссер: Аманда Штерс. Актеры: Тони Коллетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Майкл Смайли, Кристиан Абарт, Сью Кэнн, Жозефин де ла Буме, Тим Феллингэм, Виолэйн Джилиберт, Станислас Мерхар.