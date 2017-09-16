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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 1062

На набережной Актау покажут бой Геннадия Головкина

Посмотреть прямую трансляцию боя Головкин — Альварес жители и гости Актау могут на набережной в 15 микрорайоне. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Транслировать бой будут на LED экране.

- 17 сентября в 06:30 часов будет проходить прямая трансляция боя гордости нашей страны Геннадия Головкина! Кто хочет увидеть это вместе со своим городом и поболеть за нашего бойца, добро пожаловать. Ждем всех, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

В прямом эфире также бой можно будет посмотреть по телеканалам Qazaqstan и QazSport.

Напомним, долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным  и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом  пройдет на арене «T-Mobile»  в Лас-Вегасе (США, Невада).


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Комментарии ( 3 )

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СаМ (Посетители) Сегодня, 12:00
Zhenis bizdiki dep oilaimin.
 
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Маривана (Посетители) Сегодня, 11:06
по телеканалам Qazaqstan и QazSport


типа привыкаем потихоньку???

legalize it...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:39
GGG myrza baeribir zhengiske zhetedi ghoi ...
 
 

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