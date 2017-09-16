На набережной Актау покажут бой Геннадия Головкина

Иллюстративное фото

Транслировать бой будут на LED экране.



- 17 сентября в 06:30 часов будет проходить прямая трансляция боя гордости нашей страны Геннадия Головкина! Кто хочет увидеть это вместе со своим городом и поболеть за нашего бойца, добро пожаловать. Ждем всех, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.



В прямом эфире также бой можно будет посмотреть по телеканалам Qazaqstan и QazSport.



Напомним, долгожданный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом пройдет на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США, Невада).