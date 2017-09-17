Кинолог из Мангистау с Барби завоевали бронзу на республиканских соревнованиях

Фото с сайта ДГД по ЮКО

Участие в соревнованиях приняли высококвалифицированные специалисты-кинологи страны со служебно-розыскными собаками, прошедшие отборочные туры в территориальных департаментах комитета.



- Нынешние соревнования отличались напряженной борьбой, кинологи стремились проявить все свои профессиональные навыки и умения по применению своих четвероногих помощников, в результате чего призовые места были определены с незначительным отрывом друг от друга, - говорится в сообщении пресс-службы ДГД по Южно-Казахстанской области.



По итогам соревнований, первое место занял Гани Адраманов со служебной собакой по кличке Найза из ДГД по ЮКО. Вторым оказался Марат Тлеукеев с Даком из кинологического центра Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Нурбол Сабанов со служебной собакой по кличке Барби из ДГД по Мангистау занял третье место.



Данные соревнования, по мнению участников и гостей кинологического центра, способствуют формированию у сотрудников чувства высокой личной ответственности за выполнение служебного долга, закреплению и дальнейшему развитию навыков в работе со служебными собаками.