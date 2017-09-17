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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 21:10

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Кинолог из Мангистау с Барби завоевали бронзу на республиканских соревнованиях

В Южно-Казахстанской области прошли XV республиканские соревнования специалистов-кинологов территориальных подразделений Комитета государственных доходов по программе «Поиск наркотических средств». По результатам соревнований, кинолог из Мангистау занял третье место.

Фото с сайта ДГД по ЮКО
Участие в соревнованиях приняли высококвалифицированные специалисты-кинологи страны со служебно-розыскными собаками, прошедшие отборочные туры в территориальных департаментах комитета.

- Нынешние соревнования отличались напряженной борьбой, кинологи стремились проявить все свои профессиональные навыки и умения по применению своих четвероногих помощников, в результате чего призовые места были определены с незначительным отрывом друг от друга, - говорится в сообщении пресс-службы ДГД по Южно-Казахстанской области.

По итогам соревнований, первое место занял Гани Адраманов со служебной собакой по кличке Найза из ДГД по ЮКО. Вторым оказался Марат Тлеукеев с Даком из кинологического центра Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. Нурбол Сабанов со служебной собакой по кличке Барби из ДГД по Мангистау занял третье место.

Данные соревнования, по мнению участников и гостей кинологического центра, способствуют формированию у сотрудников чувства высокой личной ответственности за выполнение служебного долга, закреплению и дальнейшему развитию навыков в работе со служебными собаками.


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