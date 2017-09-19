Жительница Жанаозена получила условный срок за мошенничество

Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, - наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

По материалам дела, подсудимая вошла в доверие потерпевшему Е. и пообещала устроить его на работу в ТОО «Бұрғылау» за 1 500 000 тенге в 2015 году.- Подсудимая пообещала потерпевшему устроить его на должность помощника бурильщика, заведомо зная о том, у нее нет никакой возможности выполнить обещание. Далее она аналогичным способом путем мошенничества незаконно овладела денежными средствами потерпевшего У. в сумме 1 500 000 тенге. Приговором суда О. признана виновной. В её отношении назначена мера наказания в виде лишения свободы сроком на три года. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» срок неотбытого наказания был сокращен на одну четвертую часть, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Окончательный срок наказания, как сообщили в пресс-службе суда, составит два года и три месяца условно.Приговор не вступил в законную силу.Статья 190 УК РК: