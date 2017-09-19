«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 19 Сентября
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340.02 KZT
  • €1 = 406.26 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 06:47

Просмотров: 164

Жительница Жанаозена получила условный срок за мошенничество

Жанаозенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки О. по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иллюстративное фото с сайта today.kz
По материалам дела, подсудимая вошла в доверие потерпевшему Е. и пообещала устроить его на работу в ТОО «Бұрғылау» за 1 500 000 тенге в 2015 году.

- Подсудимая пообещала потерпевшему устроить его на должность помощника бурильщика, заведомо зная о том, у нее нет никакой возможности выполнить обещание. Далее она аналогичным способом путем мошенничества незаконно овладела денежными средствами потерпевшего У. в сумме 1 500 000 тенге. Приговором суда О. признана виновной. В её отношении назначена мера наказания в виде лишения свободы сроком на три года. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» срок неотбытого наказания был сокращен на одну четвертую часть, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Окончательный срок наказания, как сообщили в пресс-службе суда, составит два года и три месяца условно.
Приговор не вступил в законную силу.

Статья 190 УК РК:
 Показать / Скрыть текст


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика