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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:39

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Почетными грамотами и медалями наградили полицейских из Актау за несение службы на «ЭКСПО-2017»

Более 20 сотрудников правоохранительных органов из Актау были награждены грамотами МВД РК и благодарственными письмами за обеспечение безопасности и правопорядка на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Фото Тимура Ниталиева
Сегодня, 19 сентября, приказом министра МВД РК Калмуханбета Касымова полицейским Актау торжественно вручали грамоты и благодарственные письма за добросовестную службу.

- Благодаря работе полиции на международной выставке «ЭКСПО-2017» не произошло ни одного инцидента. Сотрудники правоохранительных органов показали свою работу на высоком уровне, - отметил инспектор отдела управления административной полиции ДВД МО, капитан Шамшедин Даутов.

Почетными грамотами и медалями наградили полицейских из Актау за несение службы на «ЭКСПО-2017»


За свою работу Шамшедин Даутов был награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

Участковый инспектор МПС УВД Актау, капитан Абзал Сопыбеков был награжден почетной грамотой МВД РК.

Почетными грамотами и медалями наградили полицейских из Актау за несение службы на «ЭКСПО-2017»


Грамоты также были вручены Даурену Андабекову, Седраку Лобян, Гани Икрамову, Галыму Кожамуратову, Суйындыку Алпейсову. Еще 14 сотрудникам органов была объявлена благодарность.

Почетными грамотами и медалями наградили полицейских из Актау за несение службы на «ЭКСПО-2017»


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