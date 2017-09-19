Почетными грамотами и медалями наградили полицейских из Актау за несение службы на «ЭКСПО-2017»

Сегодня, 19 сентября, приказом министра МВД РК Калмуханбета Касымова полицейским Актау торжественно вручали грамоты и благодарственные письма за добросовестную службу.- Благодаря работе полиции на международной выставке «ЭКСПО-2017» не произошло ни одного инцидента. Сотрудники правоохранительных органов показали свою работу на высоком уровне, - отметил инспектор отдела управления административной полиции ДВД МО, капитан Шамшедин Даутов.За свою работу Шамшедин Даутов был награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».Участковый инспектор МПС УВД Актау, капитан Абзал Сопыбеков был награжден почетной грамотой МВД РК.Грамоты также были вручены Даурену Андабекову, Седраку Лобян, Гани Икрамову, Галыму Кожамуратову, Суйындыку Алпейсову. Еще 14 сотрудникам органов была объявлена благодарность.