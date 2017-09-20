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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:43

Просмотров: 4140

Владелец катамаранов в Актау прокомментировал ситуацию с давкой в очереди

Ожидание в очереди на прогулочный катамаран превратилось в давку, которую на видео засняли очевидцы. Наталья Ворожейкина, директор ТОО «Гуна-Актау», дала разъяснения по поводу конфликта.

Фото из архива Lada.kz
Видео, на кадрах которого видно, как жители Актау устроили столпотворение в ожидании прогулочного катамарана, пользователь Lada.kz разместил в рубрике «Народные новости». Видео снято примерно в 16:00 часов 16 сентября.



Автор ролика заявил, что несмотря на то, что прогулочные катера вдоль побережья ходят каждые полчаса, тут умудрились устроить кавардак. Организации ноль. Никаких мер не принимают.

Наталья Ворожейкина заявила, что в настоящее время ведется работа над развитием и дооборудованием причала.

- Да, у нашей компании все еще есть недоработанные организационные моменты. Сейчас с нашей стороны для улучшения качества обслуживания населения планируется выпустить билеты, которые можно будет приобретать заранее, минимум, за сутки, но не более чем на двое суток вперед, так как погода нам не подвластна, и прогноз не всегда соответствует фактической погоде. Помимо этого мы создаем сайт, который будет достаточно информативен и будет предоставлять исчерпывающую информацию для жителей и гостей Актау. Мы работаем над развитием и дооборудованием причала. Это нелегко и далеко не быстро. В Актау такой вид отдыха ранее не использовался, мы первые, кто это внедрил. Сейчас мы учимся на своих ошибках, работаем в тестовом режиме. Готовясь к новому сезону, мы будем учитывать все пожелания и недочеты, - рассказала Наталья Ворожейкина.

Со слов директора ТОО «Гуна-Актау», жители и гости города довольны запуском данного проекта, но имеются и негативные отзывы, основанные на долгом ожидании, в необорудованном месте и отсутствии инфраструктуры (туалета).

- По плану у нас должны быть навесы, скамейки для ожидающих, оборудованная касса. Мы уже обратились в городской акимат с целью выделения земельного участка на набережной зоне для установки причального сооружения и зала ожидания для посадки и высадки пассажиров, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории. В данный момент мы установили временное причальное сооружение, сделанное из металлоконструкции, так как по условиям меморандума капитальное строительство запрещено. В связи с этим и возникают негативные отзывы о деятельности нашей компании в целом. Также существуют риски во время посадки и высадки пассажиров. Как только получим разрешение, приступим к работе. Мы хотим сделать как лучше, в первую очередь, для людей, - отметила Наталья Ворожейкина.

Владелец катамаранов в Актау прокомментировал ситуацию с давкой в очереди


Владелец катамаранов в Актау прокомментировал ситуацию с давкой в очереди


Владелец катамаранов в Актау прокомментировал ситуацию с давкой в очереди


Также Наталья Ворожейкина отметила, что в будущем планируется установить wi-fi роутер и персональные наушники для комфорта пассажиров. Во время экскурсий пассажиры смогут узнать интересные факты об истории нашего города.

- Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было удобно и комфортно кататься на катамаранах. Приобрели пледы для удобства пассажиров, так как прогулка на катере носит сезонный характер. Мы бы хотели услышать мнения жителей и гостей по поводу необходимости работать и в зимнее время при благоприятных погодных условиях. А также хотелось бы, чтобы истинные ценители морского дела откликнулись и провели бы специальные прогулки, повышающие интерес молодых людей к морю, занятию активными водными видами спорта, повышающими интерес к морским профессиям. Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживает наш проект. Просим горожан оставлять отзывы и пожелания на нашей страничке в Instagram. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 771 832 92 18, - рассказала Наталья Ворожейкина.

Напомним, прогулочные катамараны в Актау запустили 21 августа. Причал расположен на набережной 9А микрорайона, недалеко от инсталляции I love Aktau.
Стоимость одного часа экскурсионной поездки составляет 1000 тенге для взрослого и для ребенка - 500 тенге.


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Комментарии ( 39 )

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  • alixah
  • Mestnyi
  • бася
 Василиса (Посетители) Сегодня, 13:07
Хочу сказать в защиту. Наконец-то в городе, находящимся на морском берегу, начали катать горожан и гостей !!! Это ведь здорово - увидеть город с моря, с воды. Я вот 38 лет живу в Актау, а ни разу не любовалась им с воды. Мы с детьми перед школой катались, проводили выходные вместе. Решили прокатиться. Да. Была очередь. Да. Было жарко на солнце и рядом негде было присесть. И люди пытались без очереди протиснуться, выясняли кто за кем. Катамаран ждали чуть больше 20 минут. Но все это мы не замечали. Потому что были настроены на поездку и в предвкушении высматривали возвращающийся катамаранчик. Люди из него выходили очень радостные, видно, что довольные.
Как и мы когда возвращались. Получили массу положительных эмоций, удовольствие. Поедем еще раз. Дети довольны. А бизнесс наладится. А поддержит город и область, руководители, так и вообще круто расцветет. Спасибо ! Успехов и процветания !
 
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  • Mestnyi
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 12:54
То что очередь не умеем стоять это не организаторы виноваты,а те кто пытается пройти без очереди,у нас везде стоит один ряд,пока стоишь появляется из не от куда второй ряд и такие мол мы тут уже давно стоим в очереди...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Victoria
  • Mestnyi
  • бася
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 12:52
Василий Д,
Всё вы врете, мы несколько раз катались и каждый раз люди с восторгом выходили с прогулки. Не нравится вам и не катайтесь. Нам мест больше достанется))))))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • death cops
  • nadiuna
  • бася
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:03
И таки да, на счёт культуры: dada

В Вашингтоне задержали гражданина Киргизии, который совершил акт вандализма на мемориале президенту Линкольну. Мужчина при помощи монеты нацарапал на постаменте своё имя. На следующий день задержанного отпустили с указанием явиться в суд в начале октября. Размер ущерба составил 2 тысячи долларов. (с) Эхо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • odessa-mama
  • Мимоза
  • Victoria
  • dolph02071075
  • mr12
  • Mestnyi
  • Михаил Виноградов
  • бася
 robinzonaktau (Посетители) Сегодня, 11:53
Добрый день!
Хорошее дело запустили организаторы! Семь футов Вам под килем!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pear (Посетители) Сегодня, 11:47
Зато азбука новая!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Victoria
 Тина (Посетители) Сегодня, 11:45
Цитата: mr12
Этот репортаж и есть цель регистрации?

Видимо решил подпортить репутацию и отжать бизнес)))

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • odessa-mama
  • Victoria
 Ai_aktau (Посетители) Сегодня, 11:34
Покатились на этом катамаране, спасибо, все понравилось! Есть небольшое Но! Вонючий запах спасательных жилетов. Думаю в будущем это дело устранят.
 
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  • odessa-mama
  • ScuderiaFerrari
  • бася
  • Швейк
  • Suvorov30
  • Victoria
  • mr12
  • Mestnyi
 Вован (Посетители) Сегодня, 11:26
Люди !!!!!! Просто культура хромает, всем нужно быстро и сейчас. А так новшество поддерживаю ,организаторам желаю удачи и терпеливых клиентов.Респект.
 
-1
  • ksero
 Не поддерживаю Поддерживаю
xerox (Посетители) Сегодня, 11:22
Quwanysh Atshybaiuly,
qwertyuioppasdfghjklzxcvbnmmklghdgsaqeyyrip
 
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