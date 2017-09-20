Владелец катамаранов в Актау прокомментировал ситуацию с давкой в очереди

Автор ролика заявил, что несмотря на то, что прогулочные катера вдоль побережья ходят каждые полчаса, тут умудрились устроить кавардак. Организации ноль. Никаких мер не принимают.
Наталья Ворожейкина заявила, что в настоящее время ведется работа над развитием и дооборудованием причала.
- Да, у нашей компании все еще есть недоработанные организационные моменты. Сейчас с нашей стороны для улучшения качества обслуживания населения планируется выпустить билеты, которые можно будет приобретать заранее, минимум, за сутки, но не более чем на двое суток вперед, так как погода нам не подвластна, и прогноз не всегда соответствует фактической погоде. Помимо этого мы создаем сайт, который будет достаточно информативен и будет предоставлять исчерпывающую информацию для жителей и гостей Актау. Мы работаем над развитием и дооборудованием причала. Это нелегко и далеко не быстро. В Актау такой вид отдыха ранее не использовался, мы первые, кто это внедрил. Сейчас мы учимся на своих ошибках, работаем в тестовом режиме. Готовясь к новому сезону, мы будем учитывать все пожелания и недочеты, - рассказала Наталья Ворожейкина.
Со слов директора ТОО «Гуна-Актау», жители и гости города довольны запуском данного проекта, но имеются и негативные отзывы, основанные на долгом ожидании, в необорудованном месте и отсутствии инфраструктуры (туалета).
- По плану у нас должны быть навесы, скамейки для ожидающих, оборудованная касса. Мы уже обратились в городской акимат с целью выделения земельного участка на набережной зоне для установки причального сооружения и зала ожидания для посадки и высадки пассажиров, а также благоустройства и озеленения прилегающей территории. В данный момент мы установили временное причальное сооружение, сделанное из металлоконструкции, так как по условиям меморандума капитальное строительство запрещено. В связи с этим и возникают негативные отзывы о деятельности нашей компании в целом. Также существуют риски во время посадки и высадки пассажиров. Как только получим разрешение, приступим к работе. Мы хотим сделать как лучше, в первую очередь, для людей, - отметила Наталья Ворожейкина.
Также Наталья Ворожейкина отметила, что в будущем планируется установить wi-fi роутер и персональные наушники для комфорта пассажиров. Во время экскурсий пассажиры смогут узнать интересные факты об истории нашего города.
- Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было удобно и комфортно кататься на катамаранах. Приобрели пледы для удобства пассажиров, так как прогулка на катере носит сезонный характер. Мы бы хотели услышать мнения жителей и гостей по поводу необходимости работать и в зимнее время при благоприятных погодных условиях. А также хотелось бы, чтобы истинные ценители морского дела откликнулись и провели бы специальные прогулки, повышающие интерес молодых людей к морю, занятию активными водными видами спорта, повышающими интерес к морским профессиям. Пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживает наш проект. Просим горожан оставлять отзывы и пожелания на нашей страничке в Instagram. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 771 832 92 18, - рассказала Наталья Ворожейкина.
Напомним, прогулочные катамараны в Актау запустили 21 августа. Причал расположен на набережной 9А микрорайона, недалеко от инсталляции I love Aktau.
Стоимость одного часа экскурсионной поездки составляет 1000 тенге для взрослого и для ребенка - 500 тенге.