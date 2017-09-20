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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 970

Акимат Актау проведет аукцион по продаже права аренды девяти земельных участков

Принять участие в торгах могут физические и юридические лица. Заявки принимаются до 2 октября. Об этом сообщили в городском акимате Актау.

Фото novved.ru
- Аукцион по продаже участков проводился 14 сентября, но всего два человека заявили об участии, по одному на один лот. В этом случае аукцион считается несостоявшимся. Минимум, должно участвовать два человека на один лот. Причиной отсутствия участников является высокая стартовая цена. Теперь в октябре проведем по повторному аукциону, в котором изменены некоторые параметры: если вчера продавали в частную собственность, то теперь планируется реализовывать с аукциона право на аренду с правом продажи права аренды на пять лет. В этом случае стартовая цена будет ниже в 10 раз, - сообщили в городском акимате.

Аукцион пройдет по английскому методу. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием аукционного номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Торги проводят до предполагаемой наибольшей цены. 

Минимальная площадь участка 1,1 га, максимальная — 1,9 га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 2 878 190 тенге.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере пяти процентов от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.

Список земельных участков можно посмотреть здесь.

По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание № 72 (здание городского акимата), кабинеты №215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24.

Аукцион по продаже участков пройдет 3 октября в 15:00 в КДК имени Абая.


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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 14:22
— Боюсь, я не смогу выиграть на аукционе.
— А спорим на 20%, что сможешь? crazy
 
 

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