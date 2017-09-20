Акимат Актау проведет аукцион по продаже права аренды девяти земельных участков

Аукцион пройдет по английскому методу. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием аукционного номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Торги проводят до предполагаемой наибольшей цены.
Минимальная площадь участка 1,1 га, максимальная — 1,9 га. Самый маленький участок обойдется покупателю в 2 878 190 тенге.
Для участия в торгах необходимо подать заявку, предоставить документ, удостоверяющий личность, и подтверждение гарантийного взноса в размере пяти процентов от стоимости земельного участка. Юридическим лицам необходимо предоставить нотариально заверенные копии устава и свидетельства о регистрации.
Список земельных участков можно посмотреть здесь.
По вопросам проведения аукциона обращаться в городской отдел земельных отношений. Адрес: 4 микрорайон, здание № 72 (здание городского акимата), кабинеты №215, 221, 223. Телефоны для справок: 50-66-83, 50-40-74, 50-50-92, 8 707 650 09 24.
Аукцион по продаже участков пройдет 3 октября в 15:00 в КДК имени Абая.