Праздничные мероприятия и фейерверк пройдут в Актау в честь Дня города

Праздничная ярмарка предпринимателей Актау состоится 22 и 23 сентября с 16:00 до 22:00 на набережной в 15 микрорайоне.
Спортивно-массовые мероприятия по борьбе, перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу, асык ату, тоғызқұмалақ, шашкам и шахматам пройдут 22 сентября в 16:00 на набережной в 15 микрорайоне.
Открытие выставки местных художников «Тебе, мой любимый город!» состоится в 22 сентября в 16:30 в галерее «Өнер» (4 микрорайон).
Выставка прикладного творчества местных мастеров (изделия из войлока, кожи и др.) «Город мастеров», а также раздача бауырсаков и шубата пройдут 22 сентября в 17:30 набережной в 15 микрорайоне.
Молодежный флешмоб в честь республиканской акции «Рухани жаңғыру» состоится 22 сентября в 18:00 на набережной в 15 микрорайоне.
Шоу-фестиваль с участием звезд казахстанской эстрады «GAKKU ДАУЫСЫ» пройдет 22 сентября в 19:00 на набережной Актау в 15 микрорайоне. Завершится концерт праздничным фейерверком.
Массовый велопробег, приуроченный ко Дню города, состоится 23 сентября в 08:30. Пробег пройдет от спецЦОНа до жилого комплекса «ГринПарк».
Праздничная программа для жителей и гостей города «Ақтауым алтын қазынам», а также конкурс рисунков на асфальте и весёлые старты пройдут 23 сентября в 11:00 на площади рядом со зданием АО «Казмортрансфлот».
Городской турнир по плаванию состоится 23 сентября в 11:00 в торгово-развлекательном комплексе «Актау».
Праздничный концерт областной филармонии имени М.Ускенбаева состоится 23 сентября в 15:00 на площади «Ынтымақ» в 11 микрорайоне.
Праздничная программа для детей «Актау – город будущего», развлекательные игры, спортивные соревнования и благотворительные акции пройдут 23 сентября в 17:00 в парке «Акбота» (4а микрорайон).
Фестиваль шубата состоится 23 сентября в 17:30 в парке «Акбота» (4а микрорайон).
Турнир по баскетболу 3Х3 на приз в размере 200 тысяч тенге за первое место и 100 тысяч тенге — за второе место пройдет 23 сентября в 15:00 на набережной в 7 микрорайоне.
Международный чемпионат по брейк-дансу состоится 23 сентября в 15:00 на набережной в 7 микрорайоне (летняя площадка кафе «Алина»).
Международный турнир по кикбоксингу «Ұлы дала қаһармандары» на кубок акима Мангистауской области состоится 23 сентября в 15:00 на набережной в 15 микрорайоне.
Республиканское состязание акынов «Каспий – море дружбы» пройдет 23 сентября в 17:30 на набережной в 15 микрорайоне.
Фестиваль дружбы «Актау приглашает друзей» - 23 сентября в 19:00 на набережной в 15 микрорайоне.
Розыгрыш автомобиля Peugeot и ценных подарков для жителей и гостей города от компании «2GIS» пройдет 23 сентября в 20:00 на набережной в 15 микрорайоне.
Праздничный концерт мастеров искусства региона и творческих коллективов состоится 23 сентября в 20:30 на набережной в 15 микрорайоне. Завершится он праздничным фейерверком.
В этом году Актау исполняется 54 года.
Фото с сайта nk-tv.net