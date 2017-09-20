Праздничные мероприятия и фейерверк пройдут в Актау в честь Дня города

Иллюстративное фото

В честь Дня рождения Актау в культурно-досуговом комплексе имени Абая 21 сентября в 19:00 пройдет КВН на Кубок акима Мангистауской области. Турнир по футболу среди женских команд планируют провести 22 сентября в 09:00 на поле спортивного комплекса «Жас Канат». Городской турнир по теннису состоится 22 сентября в 14:30 в теннисном центре (1 микрорайон). Айтыс молодых акынов «Актау – город мечты!» запланирован на 22 сентября. Он пройдет в 16:00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая.



Праздничная ярмарка предпринимателей Актау состоится 22 и 23 сентября с 16:00 до 22:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Спортивно-массовые мероприятия по борьбе, перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу, асык ату, тоғызқұмалақ, шашкам и шахматам пройдут 22 сентября в 16:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Открытие выставки местных художников «Тебе, мой любимый город!» состоится в 22 сентября в 16:30 в галерее «Өнер» (4 микрорайон).



Выставка прикладного творчества местных мастеров (изделия из войлока, кожи и др.) «Город мастеров», а также раздача бауырсаков и шубата пройдут 22 сентября в 17:30 набережной в 15 микрорайоне.



Молодежный флешмоб в честь республиканской акции «Рухани жаңғыру» состоится 22 сентября в 18:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Шоу-фестиваль с участием звезд казахстанской эстрады «GAKKU ДАУЫСЫ» пройдет 22 сентября в 19:00 на набережной Актау в 15 микрорайоне. Завершится концерт праздничным фейерверком.



Массовый велопробег, приуроченный ко Дню города, состоится 23 сентября в 08:30. Пробег пройдет от спецЦОНа до жилого комплекса «ГринПарк».



Праздничная программа для жителей и гостей города «Ақтауым алтын қазынам», а также конкурс рисунков на асфальте и весёлые старты пройдут 23 сентября в 11:00 на площади рядом со зданием АО «Казмортрансфлот».



Городской турнир по плаванию состоится 23 сентября в 11:00 в торгово-развлекательном комплексе «Актау».



Праздничный концерт областной филармонии имени М.Ускенбаева состоится 23 сентября в 15:00 на площади «Ынтымақ» в 11 микрорайоне.



Праздничная программа для детей «Актау – город будущего», развлекательные игры, спортивные соревнования и благотворительные акции пройдут 23 сентября в 17:00 в парке «Акбота» (4а микрорайон).



Фестиваль шубата состоится 23 сентября в 17:30 в парке «Акбота» (4а микрорайон).



Турнир по баскетболу 3Х3 на приз в размере 200 тысяч тенге за первое место и 100 тысяч тенге — за второе место пройдет 23 сентября в 15:00 на набережной в 7 микрорайоне.



Международный чемпионат по брейк-дансу состоится 23 сентября в 15:00 на набережной в 7 микрорайоне (летняя площадка кафе «Алина»).



Международный турнир по кикбоксингу «Ұлы дала қаһармандары» на кубок акима Мангистауской области состоится 23 сентября в 15:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Республиканское состязание акынов «Каспий – море дружбы» пройдет 23 сентября в 17:30 на набережной в 15 микрорайоне.



Фестиваль дружбы «Актау приглашает друзей» - 23 сентября в 19:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Розыгрыш автомобиля Peugeot и ценных подарков для жителей и гостей города от компании «2GIS» пройдет 23 сентября в 20:00 на набережной в 15 микрорайоне.



Праздничный концерт мастеров искусства региона и творческих коллективов состоится 23 сентября в 20:30 на набережной в 15 микрорайоне. Завершится он праздничным фейерверком.



В этом году Актау исполняется 54 года.



Фото с сайта nk-tv.net