В сети появилось видео учений «Каспий-Антитеррор-2017»

В республиканских учениях приняли участие территориальные оперативные штабы по борьбе с терроризмом, в том числе Мангистауский областной и Тупкараганский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Государственными органами, как сообщила пресс-служба ДВД Мангистау, отработаны навыки реагирования на угрозы террористического характера в отношении объектов морской инфраструктуры, а также мероприятия по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма на объектах нефтегазового комплекса.- Руководством Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом оценена готовность подразделений специального назначения к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. Мероприятие способствовало дальнейшему повышению профессиональной, боевой и специальной подготовки сотрудников государственных органов, участвующих в противодействии терроризму, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.