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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 455

В сети появилось видео учений «Каспий-Антитеррор-2017»

На территории Атырауской и Мангистауской областей под эгидой Антитеррористического центра Республики Казахстан проведено республиканское оперативно-тактическое учение "Каспий-Антитеррор-2017. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
В республиканских учениях приняли участие территориальные оперативные штабы по борьбе с терроризмом, в том числе Мангистауский областной и Тупкараганский районный оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Государственными органами, как сообщила пресс-служба ДВД Мангистау, отработаны навыки реагирования на угрозы террористического характера в отношении объектов морской инфраструктуры, а также мероприятия по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма на объектах нефтегазового комплекса.

- Руководством Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом оценена готовность подразделений специального назначения к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. Мероприятие способствовало дальнейшему повышению профессиональной, боевой и специальной подготовки сотрудников государственных органов, участвующих в противодействии терроризму, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:30
незнаю сколько их бы жители не хаяли, но они молодцы, молодые бойцы понимают что у них вся родина за спиной! хорошей службы вам мужики!
 
 

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