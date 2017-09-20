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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 544

Более чем на миллион тенге оштрафовали жителя Актау за сигарету с марихуаной

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Ц., обвиняемого в перевозке 0,09 грамма марихуаны из Австрии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иллюстративное фото с сайта ne-kurim.ru
Согласно материалам уголовного дела Ц., находясь на территории города Грац в Астрии, у неустановленного следствием лица незаконно приобрел марихуану высушенную в количестве 0,5 грамма для собственного употребления.

- Далее обвиняемый, перевозя при себе наркотическое средство, пересек границу Австрии и Турции, затем вылетел из города Стамбул в Актау. После пересечения государственной границы Республики Казахстан через пост Таможенного союза, по прибытию в международный аэропорт Актау, в ходе проведения таможенного контроля сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» и кинологом службы экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области, с использованием служебно-розыскной собаки у Ц. была обнаружена половина самокрученной сигареты, содержимое которой заключением эксперта признано наркотическим средством марихуаной высушенной, весом 0,09 грамма, - говорится в сообщении пресс-службы Актауского городского суда.

Приговором Актауского городского суда Ц. признан виновным по статье 286 части первой, статье 296 части второй Уголовного Кодекса РК. На основании статьи 58 части второй УК РК в его отношении окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчётных показателей на общую сумму 1 134 500 тенге в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Статья 286 УК РК:
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Статья 296 УК РК:
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Статья 58 УК РК:
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Комментарии ( 2 )

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  • nadiuna
  • Ậбыρвалг
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:20
Супер Вата,
Интересно, хоть в одной стране мира существует допустимый промиле дури в крови, при котором разрешают садиться за руль? Нет? А почему?

И на счёт легализации - я не сомневаюсь, что в скором времени все больше и больше стран легализуют дурь. И знаете почему? Да просто укуренному пох на все. В том числе и на свою собачью жизнь. Ибо пьяный проспится, а дурак - никогда (с)
 
-2
  • бася
  • nadiuna
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  • Mister77
 Супер Вата (Посетители) Сегодня, 17:53
Марихуана - наркотик намного более безобидный чем алкоголь, к счастью в мире все больше стран легализуют его, надеюсь дожить когда нибудь до того момента, когда его и у нас узаконят.

Боженька, Путина храни!
 
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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 17:52
в Австрии не смогли
в Турции не смогли
а у нас смогли lol
 
 

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