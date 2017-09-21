О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют ясный день с переменной облачностью. Средняя температура воздуха днем составит +29°С, ночью +21°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 24 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается дождь. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +20°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 22 сентября, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +39°С днём, ночью +24°С. Ветер 4-5 м/с.
В субботу, 23 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +21°С. Ветер 4-5 м/с.
В воскресенье, 24 сентября, в Актау будет облачно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +22°С. Ветер 3-4 м/с.
Видео можно скачать здесь.