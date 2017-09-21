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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 9

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Погоду без осадков метеорологи прогнозируют завтра, 22 сентября. Средняя температура днём составит +29°С градусов.

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 22 сентября, по данным rp5.kz, ожидается солнечный день. Температура воздуха днём составит +29°С...+27°С, ночью +20°С. Ветер 3-4 м/с.

В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют ясный день с переменной облачностью. Средняя температура воздуха днем составит +29°С, ночью +21°С. Ветер 4-5 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, по прогнозам синоптиков, в Актау ожидается дождь. Средняя температура воздуха днём составит +26°С, ночью +20°С. Ветер 7-8 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 22 сентября, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +39°С днём, ночью +24°С. Ветер 4-5 м/с.

В субботу, 23 сентября, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +21°С. Ветер 4-5 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, в Актау будет облачно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +22°С. Ветер 3-4 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики




Видео можно скачать здесь.


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