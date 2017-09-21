Цены на услуги детских садов в Актау выросли на 5,7 процента

В августе текущего года услуги центров и детских садов Актау, по сообщению аналитического портала, обошлись родителям в среднем 912 тенге за посещение.
Дороже всего услуги детских садов и центров обходились жителям Астаны - 1731 тенге за посещение (рост на 0,7 процента в год) и Алматы - 1616 тенге за посещение (рост 0,7 процента в год). На третьем месте по стоимости услуг дошкольных учреждений оказался Атырау - 916 тенге за посещение. Рост цен составил 80 процентов в сравнении с прошлым годом.
- Из 9,41 тысячи дошкольных организаций в начале текущего года на долю частных приходилось 2,41 тысячи (четверть). Сеть дошкольных организаций за 2016 год увеличена на 811 единиц, в том числе за счет применения механизма государственно-частного партнёрства открыто семь детских садов на 1,3 тысяч мест. Количество частных дошкольных организаций увеличено в 10 раз, и более 100 миллиардов тенге частных инвестиций вложено в развитие системы дошкольного воспитания и обучения, - сказал Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК.