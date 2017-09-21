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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:38

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Цены на услуги детских садов в Актау выросли на 5,7 процента

Услуги детских садов в Актау подорожали на 5,7 процента в сравнении с 2016 годом. Такие данные предоставил аналитический портал ranking.kz.

Фото из архива Lada.kz
За год стоимость услуг детских дошкольных учреждений Актау, как сообщает сайт, выросла на 5,7 процента. В августе 2016 года одно посещение дошкольного учреждения обходилось в 863 тенге.

В августе текущего года услуги центров и детских садов Актау, по сообщению аналитического портала, обошлись родителям в среднем 912 тенге за посещение.

Дороже всего услуги детских садов и центров обходились жителям Астаны - 1731 тенге за посещение (рост на 0,7 процента в год) и Алматы - 1616 тенге за посещение (рост 0,7 процента в год). На третьем месте по стоимости услуг дошкольных учреждений оказался Атырау - 916 тенге за посещение. Рост цен составил 80 процентов в сравнении с прошлым годом.

Цены на услуги детских садов в Актау выросли на 5,7 процента


- Из 9,41 тысячи дошкольных организаций в начале текущего года на долю частных приходилось 2,41 тысячи (четверть). Сеть дошкольных организаций за 2016 год увеличена на 811 единиц, в том числе за счет применения механизма государственно-частного партнёрства открыто семь детских садов на 1,3 тысяч мест. Количество частных дошкольных организаций увеличено в 10 раз, и более 100 миллиардов тенге частных инвестиций вложено в развитие системы дошкольного воспитания и обучения, - сказал Ерлан Сагадиев, министр образования и науки РК.


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