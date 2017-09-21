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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:32

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Суд ограничил жителю Актау свободу на два года за мошенничество

Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Н., обвиняемого в том, что он обманным путём завладел деньгами потерпевших. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иллюстративное фото с сайта 24.kz
По материалам дела подсудимый пообещал двум гражданам содействие в устройстве на работу в АО «Мангистаумунайгаз».

- Войдя в доверие, обманным путем завладел деньгами потерпевших в сумме 250 000 тенге и 736 480 тенге. Приговором Актауского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Однако, согласно статье третьей закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», назначенное наказание заменено на ограничение свободы на тот же срок, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Осуждённый подлежит привлечению к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, но не более 100 часов в год.

Приговор вступил в законную силу.

Статья 190 УК РК:
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