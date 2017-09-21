Суд ограничил жителю Актау свободу на два года за мошенничество

Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, -

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

По материалам дела подсудимый пообещал двум гражданам содействие в устройстве на работу в АО «Мангистаумунайгаз».- Войдя в доверие, обманным путем завладел деньгами потерпевших в сумме 250 000 тенге и 736 480 тенге. Приговором Актауского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Однако, согласно статье третьей закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», назначенное наказание заменено на ограничение свободы на тот же срок, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Осуждённый подлежит привлечению к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, но не более 100 часов в год.Приговор вступил в законную силу.Статья 190 УК РК: