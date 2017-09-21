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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:57

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Прокуратура Мангистау: В 2017 году на 90 процентов сократилось нарушение конституционных прав граждан органами уголовного преследования

С применением института процессуальных прокуроров в 2017 году в Мангистауской области нарушение конституционных прав граждан органами уголовного преследования сократилось на 88,9 процента. Количество незаконно задержанных лиц снизилось на 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Из 993 досудебных расследований, направленных с начала года в суд, процессуальные прокуроры были назначены по 225 уголовным делам (25,6 процента). По результатам развития института процессуальных прокуроров, в регионе на 50,2 процента сократилось количество дел с нарушением сроков расследования (с 779 до 388).

- Для повышения защиты прав и свобод человека в уголовном процессе введен институт «процессуального прокурора». Процессуальные прокуроры назначаются по конкретному делу. Он осуществляет надзор с самого начала досудебного расследования и сам же поддерживает государственное обвинение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

С введением данного института, по данным прокуратуры области, количество незаконно задержанных граждан в регионе снизилось на 50 процентов (с шести случаев в прошлом году до трех в 2017). Количество жалоб в прокуратуру от населения также снизилось на 22 процента с 1016 до 791. Нарушение конституционных прав граждан органами уголовного преследования, по данным прокуратуры Мангистауской области, сократилось на 88,9 процента (с девяти фактов в 2016 году до одного факта в этом году).

Фото из архива Lada.kz


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