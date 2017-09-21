Прокуратура Мангистау: В 2017 году на 90 процентов сократилось нарушение конституционных прав граждан органами уголовного преследования

- Для повышения защиты прав и свобод человека в уголовном процессе введен институт «процессуального прокурора». Процессуальные прокуроры назначаются по конкретному делу. Он осуществляет надзор с самого начала досудебного расследования и сам же поддерживает государственное обвинение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.
С введением данного института, по данным прокуратуры области, количество незаконно задержанных граждан в регионе снизилось на 50 процентов (с шести случаев в прошлом году до трех в 2017). Количество жалоб в прокуратуру от населения также снизилось на 22 процента с 1016 до 791. Нарушение конституционных прав граждан органами уголовного преследования, по данным прокуратуры Мангистауской области, сократилось на 88,9 процента (с девяти фактов в 2016 году до одного факта в этом году).
Фото из архива Lada.kz