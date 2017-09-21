«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 21 Сентября
+28...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 341.61 KZT
  • €1 = 410.27 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1618

Конфликт из-за школьниц в платках Ералы Тугжанов взял под личный контроль

Конфликт между руководителями школ Мангистауской области и родителями девочек, которых не допускали на занятия из-за головных платков (кимешек), взял под личный контроль аким региона Ералы Тугжанов. Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане.

Одежка, ставшая предметом споров между родителями и руководством мангистауских школ
Из 85 девочек, которых директора школ области отказались допускать на уроки в форме, не соответствующей постановлению Министерства образования РК, 55 уже сели за парты. С родителями каждого ребенка, по словам главы региона, вопрос ношения платка решали индивидуально.

- Вопрос общественного согласия у нас всегда стоял на повестке дня. Я вам хочу сказать конкретно, что вопрос возник и его надо решать – таких у нас только 85 человек по Мангистауской области. Сегодня 55 человек уже пошли в школу. То есть, с людьми надо встречаться, людям надо объяснять, и все обязаны соблюдать действующее законодательство РК, - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Астане.

По сообщению службы центральных коммуникаций РК, аким Мангистауской области подчеркнул, что права ребенка должны стоять над конфликтом.

- Дееспособность ребенка наступает по нашему законодательству в 14 лет. До этого никто не имеет права ребенка заставлять, направлять. Наступит срок дееспособности ребенка, он сам определится: в каком направлении, куда идти. Это будет его личное право. Он - гражданин нашей страны. Поэтому мы сегодня весь этот расклад четко поставили. Проблема – серьезная. Она стоит сегодня на повестке дня. Результаты сегодня явно налицо, мы этот вопрос решаем. В той школе было втянуто в проблему 61 девочка, сейчас там осталось 17 детей, по которым вопрос решится в течение недели. Соответствующая в законодательстве форма уже указана. Главное – дети должны ходить в школу. Об этом есть совместный приказ. По Конституции право ребенка должно быть под номером один. Нужно защищать детей и отдельно - права каждого ребенка. Сегодня мы такую позицию выработали, и хочу сказать, что такая позиция сегодня не только по Жанаозену, но и по всему Казахстану, - сказал Ералы Тугжанов.

Родители мангистауских школьниц жаловались: их детей с 1 сентября не пускают в школы из-за того, что девочки носят кимешек — казахский национальный головной убор. Платок, по словам мам и пап, являлся единственным дополнением к обычной школьной форме — белому верху и темному низу. Из-за наличия кимешека, директора и охранники школ, как заверяли родители, прямо с порога выгоняли детей с занятий. Администрация учебных заведений ссылалась на постановление министра образования и науки РК «Об утвержденной школьной форме», по которому внешний вид девочек в платках не соответствует норме. При этом родители отмечали, что ничего общего с религиозным хиджабом платок, который носят их дочки, не имеет. Кимешек является национальным головным убором, который издревле носили казахские женщины.

Фото из архива Lada.kz. Видео предоставлено родителями школьников



Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:34
Qazirgi adamdar qutyrghan. Salt-daestuer, din'ge qatysty duenijelerdi mektepke aekelgisi keledi. Wolaj bolmajdy. Zangdy saqtaw kerek. Saqtaj almaghandar, qyzdaryn medresege aparyp woqytsyn. Jerikteri oezderinde ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:32
ну у нас страна демократичная, так что я не вижу ничего вызывающего! пусть ходят как хотят, главное чтобы умными оттуда вышли
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Акжол (Посетители) Сегодня, 17:26
http://www.inform.kz/ru/svidetel-stvuet-istoriya-kazahskie-devushki-nikogda-ne-n
osili-hidzhab-foto_a2891396
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Kirilka
  • slavyan-10
  • Erlan84
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 17:05
Цитата: Куратор
тут вахабское мракобесие.

...это и ужасает...казахи теряют свои традиции и корни...зомбированные особи цепляют на себя привнесенное и навязанное арабское фигпоймичто...никогда казашки не заматывались с головы до ног...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Kirilka
  • slavyan-10
  • Акжол
 Pandora (Посетители) Сегодня, 17:04
девочки носят кимешек — казахский национальный головной убор

может я ошибаюсь, но по моему у казахов не было таких головных уборов у девочек и девушек...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Quwanysh Atshybaiuly
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 16:53
" Дееспособность ребенка наступает по нашему законодательству в 14 лет. До этого никто не имеет права ребенка заставлять, направлять."... однако, по городу очень много семей, где детей с рождения принуждают "соответствовать" своим религиозным течениям, а зачастую даже запрещенным законодательством РК...и никто к ним не принимает никаких мер... у нас в школе много таких детей, родители которых навязывают учителям, другим родителям и детям свои убеждения...мне не хочется, чтобы мой ребенок подвергался риску быть втянутым в секту, тем более в школе...
...и потом, такое дикое неуважение к законодательным актам РК вот таких родителей- жуть!!!. дома хоть по потолку бегай...уж если ты живешь в СОЦИУМЕ, ТО ОБЯЗАН соблюдать законы и нормы этого общества...не нравится- уходи из общества... а то понахватались де..ма сами, так еще и навязывают его остальным...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Melvin
  • nadiuna
  • кукла
  • Kirilka
  • slavyan-10
  • denisthe
 Куратор (Посетители) Сегодня, 16:50
девочки носят кимешек — казахский национальный головной убор

На девочках арабские хиджабы. Развели тут вахабское мракобесие.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +15
  • капучина
  • Куратор
  • RavIk
  • Tatyana01
  • Супер Вата
  • Melvin
  • nadiuna
  • Pandora
  • Aktau_lovelel
  • Kirilka
  • leo529
  • Акжол
  • molotOK
  • Вован
  • denisthe
 goblin (Посетители) Сегодня, 16:44
который издревле носили казахские женщины

вот пусть женщины и носят, детей в покое оставьте
 
-1
  • denisthe
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Сегодня, 16:40
Может,я захочу кострюлю на голову ребенка одеть и отправить так в школу?Пусть учится жить среди осуждения,непонимания,высмеивания.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика