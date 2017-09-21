Конфликт из-за школьниц в платках Ералы Тугжанов взял под личный контроль

Из 85 девочек, которых директора школ области отказались допускать на уроки в форме, не соответствующей постановлению Министерства образования РК, 55 уже сели за парты. С родителями каждого ребенка, по словам главы региона, вопрос ношения платка решали индивидуально.- Вопрос общественного согласия у нас всегда стоял на повестке дня. Я вам хочу сказать конкретно, что вопрос возник и его надо решать – таких у нас только 85 человек по Мангистауской области. Сегодня 55 человек уже пошли в школу. То есть, с людьми надо встречаться, людям надо объяснять, и все обязаны соблюдать действующее законодательство РК, - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Астане.По сообщению службы центральных коммуникаций РК, аким Мангистауской области подчеркнул, что права ребенка должны стоять над конфликтом.- Дееспособность ребенка наступает по нашему законодательству в 14 лет. До этого никто не имеет права ребенка заставлять, направлять. Наступит срок дееспособности ребенка, он сам определится: в каком направлении, куда идти. Это будет его личное право. Он - гражданин нашей страны. Поэтому мы сегодня весь этот расклад четко поставили. Проблема – серьезная. Она стоит сегодня на повестке дня. Результаты сегодня явно налицо, мы этот вопрос решаем. В той школе было втянуто в проблему 61 девочка, сейчас там осталось 17 детей, по которым вопрос решится в течение недели. Соответствующая в законодательстве форма уже указана. Главное – дети должны ходить в школу. Об этом есть совместный приказ. По Конституции право ребенка должно быть под номером один. Нужно защищать детей и отдельно - права каждого ребенка. Сегодня мы такую позицию выработали, и хочу сказать, что такая позиция сегодня не только по Жанаозену, но и по всему Казахстану, - сказал Ералы Тугжанов.Родители мангистауских школьниц жаловались: их детей с 1 сентября не пускают в школы из-за того, что девочки носят кимешек — казахский национальный головной убор. Платок, по словам мам и пап, являлся единственным дополнением к обычной школьной форме — белому верху и темному низу. Из-за наличия кимешека, директора и охранники школ, как заверяли родители, прямо с порога выгоняли детей с занятий. Администрация учебных заведений ссылалась на постановление министра образования и науки РК «Об утвержденной школьной форме», по которому внешний вид девочек в платках не соответствует норме. При этом родители отмечали, что ничего общего с религиозным хиджабом платок, который носят их дочки, не имеет. Кимешек является национальным головным убором, который издревле носили казахские женщины.