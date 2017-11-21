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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:34

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О планах по благоустройству пляжной зоны Актау рассказали в управлении туризма

В 2018 году на побережье планируют установить пирсы из пластиковых понтонов, раздевалки, солнцезащитные навесы, и засыпать городские пляжи очищенным песком. Об этом рассказал Уркен Бисакаев, руководитель управления туризма Мангистауской области.

Проект размещения комплексов. Фото предоставлено управлением туризма
Работы по благоустройству планируют провести в районе Теплого и Солдатского пляжей, а также на побережье с 7 по 14 микрорайоны Актау.

- Мы планируем привести в порядок пляжи на базах отдыха. Здесь должны быть: чистый песок, шезлонги с зонтами, пункты сервиса и быстрого питания. Запланированы мероприятия по обеспечению баз отдыха бесперебойным электроснабжением, - рассказал Уркен Бисакаев.

Напомним, управление туризма Мангистауской области предложило типовой вариант гостиничных комплексов, которые планируют разместить на побережье в районе «теплого пляжа».

О планах по благоустройству пляжной зоны Актау рассказали в управлении туризма


- Этот проект позволит более конструктивно работать с инвесторами. Одним главных преимуществ является стоимость. Инвестору предъявят следующие требования: отель не должен быть обязательно категории 5*, 4*, 3* 2*, достаточно, чтобы номера были стандартной классической компоновки (санузел, спальная зона, гардероб, телевизор, холодильник); количество номеров должно быть не менее 50; этажность – не менее трех уровней; в центре проекта - большой бассейн размером не менее 50 метров на 25 метров; ширина земельного участка не будет превышать 200 метров. К проекту уже проявляют интерес местные бизнесмены, - рассказал Уркен Бисакаев.
О планах по благоустройству пляжной зоны Актау рассказали в управлении туризма


Акимату Актау в следующем году предстоит организовать работу с предпринимателями по открытию хостелов.

- Сегодня в области 176 мест размещения, в том числе четыре 5-звездочные гостиницы, одна 4-звездочная, десять 3-вездочных, одна 2-звездочная и 42 объекта без категорий. Заполняемость гостиниц в 2016 году составила 20,7%, - отметил Уркен Бисакаев.

Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области, предложил рассмотреть возможность строительства в Актау ресторана в форме юрты.

- Переговорите с инвесторами, в Алматы есть большой проект на 400 мест. Его в городе можно поставить, - сказал Ералы Тугжанов.


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