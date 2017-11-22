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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 06:42

Просмотров: 561

Статистические данные: Самая высокая заработная плата в Мангистау у работников промышленности

Численность работников предприятий промышленного сектора - 48 703 человека. Средняя заработная плата, согласно данным департамента по статистике Мангистауской области за III квартал 2017 года, в этой сфере составила 484 243 тенге.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
На работу в крупные и средние предприятия региона принято 6700 человек. Выбыло — 6983 работника, из них 187 сокращены. На конец III квартала 2017 года на крупных и средних предприятиях Мангистауской области зарегистрировано 1100 вакансий.

Самая высокая средняя заработная плата у работников промышленности — 484 243 тенге. Самая низкая — у работников, занятых на предприятиях сельского, лесного и рыбного хозяйства — 55 342 тенге.

Численность наемных работников в Мангистауской области — 160 339 человек, из них 126 698 работают на крупных и средних предприятиях региона.

ОтрасльЧисленность работниковСредняя заработная плата
Сельское, лесное и рыбное хозяйство175 55 342 тенге
Промышленность48 703484 243 тенге
Строительство8 422260 783 тенге
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 1 489120 104 тенге
Транспорт и складирование11 611 380 922 тенге
Услуги по проживанию и питанию2 237126 177 тенге
Информация и связь1 771228 865 тенге
Финансовая и страховая деятельность2 073213 190 тенге
Операции с недвижимым имуществом1 058130 835 тенге
Профессиональная, научная и техническая деятельность2 983257 775 тенге
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания6 720134 255 тенге
Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение8 702110 263 тенге
Образование18 28279 423 тенге
Здравоохранение и социальные услуги11 552110 870 тенге
Искусство, развлечения и отдых92065 595 тенге


Средняя заработная плата в Мангистауской области (по данным с января по сентябрь 2017 года)

Статистические данные: Самая высокая заработная плата в Мангистау у работников промышленности

Среднедушевой номинальный денежный доход, по данным департамента статистики Мангистауской области за II квартал 2017 года, составил 102 851 тенге.

Динамика величины номинальных денежных доходов

Статистические данные: Самая высокая заработная плата в Мангистау у работников промышленности

В структуре номинальных денежных доходов, как сообщает департамент, преобладают поступления от наемной деятельности (80,9%).

Статистические данные: Самая высокая заработная плата в Мангистау у работников промышленности


Величина прожиточного минимума в октябре 2017 года составила 31 384 тенге. В аналогичном периоде 2016 года он был равен 28 530 тенге.

Статистические данные: Самая высокая заработная плата в Мангистау у работников промышленности


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Комментарии ( 4 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 08:46
— Папа, а что такое зарплата?
— Это, сынок, компенсация тем, кто не умеет воровать, от тех кто их обкрадывает.
dada
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 08:16
Значит мы ниже среднего...... печаль.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 07:57
средняя заработная плата у работников промышленности — 484 243 тенге. Я просто рад за них

Жить нужно непременно хорошо
 
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Beluy (Посетители) Сегодня, 07:26
А я думал, что самая низкая зарплата у тех,кто заботится о наших детках.
Нянички в государственных детских садах получают 30-35т. тенге
 
 

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