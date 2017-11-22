Статистические данные: Самая высокая заработная плата в Мангистау у работников промышленности

Отрасль Численность работников Средняя заработная плата Сельское, лесное и рыбное хозяйство 175 55 342 тенге Промышленность 48 703 484 243 тенге Строительство 8 422 260 783 тенге Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 1 489 120 104 тенге Транспорт и складирование 11 611 380 922 тенге Услуги по проживанию и питанию 2 237 126 177 тенге Информация и связь 1 771 228 865 тенге Финансовая и страховая деятельность 2 073 213 190 тенге Операции с недвижимым имуществом 1 058 130 835 тенге Профессиональная, научная и техническая деятельность 2 983 257 775 тенге Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 6 720 134 255 тенге Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение 8 702 110 263 тенге Образование 18 282 79 423 тенге Здравоохранение и социальные услуги 11 552 110 870 тенге Искусство, развлечения и отдых 920 65 595 тенге

Средняя заработная плата в Мангистауской области (по данным с января по сентябрь 2017 года)

Динамика величины номинальных денежных доходов