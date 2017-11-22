Статистические данные: Самая высокая заработная плата в Мангистау у работников промышленности

Самая высокая средняя заработная плата у работников промышленности — 484 243 тенге. Самая низкая — у работников, занятых на предприятиях сельского, лесного и рыбного хозяйства — 55 342 тенге.
Численность наемных работников в Мангистауской области — 160 339 человек, из них 126 698 работают на крупных и средних предприятиях региона.
|Отрасль
|Численность работников
|Средняя заработная плата
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|175
|55 342 тенге
|Промышленность
|48 703
|484 243 тенге
|Строительство
|8 422
|260 783 тенге
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей
|1 489
|120 104 тенге
|Транспорт и складирование
|11 611
|380 922 тенге
|Услуги по проживанию и питанию
|2 237
|126 177 тенге
|Информация и связь
|1 771
|228 865 тенге
|Финансовая и страховая деятельность
|2 073
|213 190 тенге
|Операции с недвижимым имуществом
|1 058
|130 835 тенге
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|2 983
|257 775 тенге
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|6 720
|134 255 тенге
|Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение
|8 702
|110 263 тенге
|Образование
|18 282
|79 423 тенге
|Здравоохранение и социальные услуги
|11 552
|110 870 тенге
|Искусство, развлечения и отдых
|920
|65 595 тенге
Среднедушевой номинальный денежный доход, по данным департамента статистики Мангистауской области за II квартал 2017 года, составил 102 851 тенге.
В структуре номинальных денежных доходов, как сообщает департамент, преобладают поступления от наемной деятельности (80,9%).
Величина прожиточного минимума в октябре 2017 года составила 31 384 тенге. В аналогичном периоде 2016 года он был равен 28 530 тенге.