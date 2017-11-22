В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау появилась кинологическая служба

Куанар Базарбаев. Фото региональной службы коммуникаций Мангистауской области

Кинологи и их питомцы проходят специальную подготовку и аттестацию.



- Недавно наша собака успешно прошла аттестацию в Алматы. Кинологи обучают собак поисковым навыкам для проведения спасательных работ, в том числе при землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях, - рассказал Куанар Базарбаев.



С начала года в области, как рассказал руководитель ДЧС Мангистау, зарегистрировано 272 чрезвычайных ситуации. Ущерб составил 186 миллионов тенге.



- Службами оперативного реагирования департамента совершено 1436 выездов по тревоге, из них 912 - на тушение пожаров и возгораний, 208 выездов - для проведения аварийно-спасательных работ, 181 выезд - для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях. В результате оперативной работы спасен 51 человек. При пожарах - 19 человек, на воде - 32. Спасены товарно-материальные ценности на сумму более 96 миллионов тенге, - сообщил Куанар Базарбаев.



С начала года в Каспийском море утонули 17 человек. Все они, по словам Куанара Базарбаева, купались в запрещенных местах.



- В 2017 году на трассах республиканского значения на 50% уменьшилось число погибших в ДТП по сравнению с 2016 годом. Этому способствовало создание и функционирование притрассовых пунктов, благодаря которым скорость оказываемой медицинской помощи существенно возросла, - отметил Куанар Базарбаев.