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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 1745

Каспийское море изобразили на новой банкноте номиналом 500 тенге

Национальный Банк Республики Казахстан 22 ноября выпустил обновленные банкноты в обращение. Основным изображением оборотной стороны купюры стало Каспийское море. Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка РК.

Фото из архива Lada.kz
Дизайн банкноты, как сообщают в Национальном банке, выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками серии «Қазақ Елi» – лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Преобладающий цвет сине-голубой. Размер банкноты – 130 на 62 мм.

- Разработка дизайна и изготовление новых банкнот - длительный процесс. Надписи на банкнотах номинальной стоимостью 500 тенге образца 2017 года на государственном языке выполнены в соответствии с действующим на момент разработки дизайна алфавитом, основанном на кириллице. Работа по изменению надписей на банкнотах и монетах национальной валюты Национальный Банк проведет в соответствии с Указом Президента «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», - говорится в сообщении Национального банка.

На лицевой стороне банкноты основными изображениями являются монумент «Қазақ Елi» и летящие голуби. Изображены на купюре государственные символы Республики Казахстан: герб и флаг.

Каспийское море изобразили на новой банкноте номиналом 500 тенге


- Основным изображением оборотной стороны банкноты является Каспийское море, на заднем плане – очертания контура карты Казахстана. Слева внизу и справа вверху изображено цифровое обозначение номинала банкноты, а снизу посредине – буквенное обозначение на русском языке. Надпись «Подделка банкнот преследуется по закону» расположена в левом углу на белом поле, - сообщили в Национальном банке.

Период параллельного хождения банкнот номинальной стоимостью 500 тенге образца 2006 года и образца 2017 года установлен с 22 ноября 2017 года по 10 июня 2020 года. В этот период купюры являются законным платежным средством на всей территории Республики Казахстан и обязательны к приему по всем видам платежей и переводов денег.

- Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, - говорится в сообщении Национального банка РК.


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Комментарии ( 5 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:48
Красивая банкнота. И все.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:47
Красивый фантик!
 
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  • Шым-Актау
 Lurker (Посетители) Сегодня, 13:20
Ура! Новая купюра! Бейте в колокола! Созовем весь народ и дружно пустимся в хоровод!
 
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  • Ậбыρвалг
  • Ну Ну
  • nadiuna
 Куратор (Посетители) Сегодня, 13:02
Обычная отмывка. Иначе, на кой печатать на кириллице, если уже вышел указ о переходе на латиницу? И во сколько встал стране этот очередной заскок? bazar
 
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  • Куратор
  • nadiuna
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 12:56
Ну всё, теперь заживем, новая купюра решение всех проблем lol

Кстати, а что она не на латинице, это же +100% к росту курса нац валюты
 
 

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