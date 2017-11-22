Каспийское море изобразили на новой банкноте номиналом 500 тенге

Дизайн банкноты, как сообщают в Национальном банке, выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками серии «Қазақ Елi» – лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Преобладающий цвет сине-голубой. Размер банкноты – 130 на 62 мм.- Разработка дизайна и изготовление новых банкнот - длительный процесс. Надписи на банкнотах номинальной стоимостью 500 тенге образца 2017 года на государственном языке выполнены в соответствии с действующим на момент разработки дизайна алфавитом, основанном на кириллице. Работа по изменению надписей на банкнотах и монетах национальной валюты Национальный Банк проведет в соответствии с Указом Президента «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику», - говорится в сообщении Национального банка.На лицевой стороне банкноты основными изображениями являются монумент «Қазақ Елi» и летящие голуби. Изображены на купюре государственные символы Республики Казахстан: герб и флаг.- Основным изображением оборотной стороны банкноты является Каспийское море, на заднем плане – очертания контура карты Казахстана. Слева внизу и справа вверху изображено цифровое обозначение номинала банкноты, а снизу посредине – буквенное обозначение на русском языке. Надпись «Подделка банкнот преследуется по закону» расположена в левом углу на белом поле, - сообщили в Национальном банке.Период параллельного хождения банкнот номинальной стоимостью 500 тенге образца 2006 года и образца 2017 года установлен с 22 ноября 2017 года по 10 июня 2020 года. В этот период купюры являются законным платежным средством на всей территории Республики Казахстан и обязательны к приему по всем видам платежей и переводов денег.- Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, - говорится в сообщении Национального банка РК.