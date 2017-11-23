Жангир Махмутов из Актау стал победителем Президентской олимпиады

Выпускники НИШ с руководителем проекта. Фото предоставлено НИШ

Первый этап олимпиады прошел в Интеллектуальных школах. В них приняло участие 500 учеников. Второй тур прошел в режиме онлайн во всех регионах Казахстана. Третий этап прошел в Темиртау.



- За два дня олимпиады нам давали задания по математике, физике, химии и биологии. Моя победа – это результат моих учителей, которые готовили меня к участию, и, конечно, и их победа тоже, - поделился Жангир.



В состав жюри олимпиады вошли представители ведущих ВУЗов Казахстана. Возглавил его академик Мухтарбай Отелбаев.



Жангир Махмутов и ученик 11 класса НИШ Нурдаулет Маралов работают над созданием мобильного приложения «Hello Tourist». Проект школьники представили на Национальной олимпиаде инновационных технологий.



- Это мобильное приложение и сайт с информацией о транспорте, местах ночлега, столовых, и контакты заведений, - рассказывают авторы проекта.