На учете у онкологов состоят 3 500 жителей Мангистау

Онкологи во время операции. Фото автора из архива Lada.kz

При скрининговом осмотре выявлен 31 онкологический больной. В 2016 году врачи выявили 34 пациента с онкологией.



Со слов главного врача диспансера, в Мангистау самый низкий показатель смертности.



- С каждым годом данный показатель снижается. В 2015 году в области умерли более 460 человек, в 2016 — 326 больных, с начала текущего года — 318 человек. В тройке причин, от которых умерли пациенты в этом году — рак желудка, рак пищевода и рак легкого, - прокомментировал Нурлан Джариев.



На учете у детских онкогематологов состоят 93 ребенка. Последние пять лет детская онкология находится в ведении областной детской больницы.



Как рассказала Камшат Турсынбекова, директор больницы, в этом году от онкологических заболеваний умерли четверо детей.



- Здесь работает один врач. Подготовлен узкий специалист в Жанаозенской детской больнице, поскольку большее количество больных детей проживает в городе нефтяников. В перспективе – работа онкогематолога в Бейнеуском районе, - отметила Камшат Турсынбекова.