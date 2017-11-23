«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 23 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.22 KZT
  • €1 = 388.07 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 353

На учете у онкологов состоят 3 500 жителей Мангистау

До середины ноября текущего года на учет впервые взято 720 больных. Об этом проинформировал Нурлан Джариев, главный врач областного онкологического диспансера.

Онкологи во время операции. Фото автора из архива Lada.kz
При скрининговом осмотре выявлен 31 онкологический больной. В 2016 году врачи выявили 34 пациента с онкологией.

Со слов главного врача диспансера, в Мангистау самый низкий показатель смертности.

- С каждым годом данный показатель снижается. В 2015 году в области умерли более 460 человек, в 2016 — 326 больных, с начала текущего года — 318 человек. В тройке причин, от которых умерли пациенты в этом году — рак желудка, рак пищевода и рак легкого, - прокомментировал Нурлан Джариев.

На учете у детских онкогематологов состоят 93 ребенка. Последние пять лет детская онкология находится в ведении областной детской больницы.

Как рассказала Камшат Турсынбекова, директор больницы, в этом году от онкологических заболеваний умерли четверо детей.

- Здесь работает один врач. Подготовлен узкий специалист в Жанаозенской детской больнице, поскольку большее количество больных детей проживает в городе нефтяников. В перспективе – работа онкогематолога в Бейнеуском районе, - отметила Камшат Турсынбекова.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика