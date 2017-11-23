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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 708

Ограбленная жительница Актау простила своего обидчика

Подсудимый, обвиняемый в грабеже, возместил потерпевшей ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Иллюстративное фото с сайта opravdaem.ru
Подсудимый, как установил суд, украл портмоне из сумки потерпевшей на автобусной остановке у торгового центра «Рахат» в 8 микрорайоне. В кошельке было 50 000 тенге. Его обвинили в грабеже на основании части 1 статьи 191 УК РК.

- На суде обвиняемый свою вину признал и возместил материальный ущерб потерпевшей. На основании части 1 статьи 68 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением) подсудимый от уголовной ответственности освобожден. В связи с примирением с потерпевшей в порядке медиации уголовное дело прекращено, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор суда вступил в законную силу.

Статья 191 УК РК. Грабеж

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Статья 68 УК РК. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением

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Комментарии ( 3 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:33
это ж за сколько она согласилася примирится (
а он завтра снова выйдет на охоту и отработает возмещение )
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 12:25
Одного простили, второго, третьего, вот и безнаказанность вырастает.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:01
Они бы еще поженились. Вот тогда было бы полный хеппи энд ...
 
 

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