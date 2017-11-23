Ограбленная жительница Актау простила своего обидчика

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) неоднократно;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

1. Лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.

2. Несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте 58 и свыше лет, мужчины в возрасте 63 и свыше лет, впервые совершившие тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они примирились с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладили причиненный вред. При освобождении от уголовной ответственности к несовершеннолетнему применяются принудительные меры воспитательного воздействия.

3. В случаях, когда уголовным правонарушением причинен вред охраняемым законом интересам общества и государства, лицо, указанное в части первой или второй настоящей статьи, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно чистосердечно раскаялось и загладило вред, причиненный охраняемым законом интересам общества или государства.

4. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть двух и более лиц, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы.

Подсудимый, как установил суд, украл портмоне из сумки потерпевшей на автобусной остановке у торгового центра «Рахат» в 8 микрорайоне. В кошельке было 50 000 тенге. Его обвинили в грабеже на основании части 1 статьи 191 УК РК.- На суде обвиняемый свою вину признал и возместил материальный ущерб потерпевшей. На основании части 1 статьи 68 УК РК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением) подсудимый от уголовной ответственности освобожден. В связи с примирением с потерпевшей в порядке медиации уголовное дело прекращено, - говорится в сообщении пресс-службы суда.Приговор суда вступил в законную силу.