О погоде в декабре рассказали синоптики Мангистау

Фото Рашида Исмагилова

В начале декабря средняя температура воздуха составит от -1°С...+4°С до +6°С...+11°С. Затем ожидается понижение температуры до -1°С...-6°С.



Во второй декаде декабря синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем до +5°С...+10°С, ночью до -2°С...+3°С.



Постепенное понижение температуры воздуха до -8°С...-13°С ожидается в третьей декаде декабря.



Синоптики прогнозируют превышение нормы осадков в декабре.



- Гололёд вероятен в начале каждой декады. Усиление ветра западного направления до 15-20 м/с ожидается в начале первой и в середине третьей декады. В конце второй декады ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, - дополнила Динара Илясова.