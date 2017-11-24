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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 06:28

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О погоде в декабре рассказали синоптики Мангистау

Средняя температура воздуха в декабре составит -3°С...+2°С, что выше нормы на один градус. Об этом рассказала Динара Илясова, инженер-синоптик Мангистауского филиала РГП «Казгидромет».

Фото Рашида Исмагилова
В начале декабря средняя температура воздуха составит от -1°С...+4°С до +6°С...+11°С. Затем ожидается понижение температуры до -1°С...-6°С.

Во второй декаде декабря синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем до +5°С...+10°С, ночью до -2°С...+3°С.

Постепенное понижение температуры воздуха до -8°С...-13°С ожидается в третьей декаде декабря.

Синоптики прогнозируют превышение нормы осадков в декабре.

- Гололёд вероятен в начале каждой декады. Усиление ветра западного направления до 15-20 м/с ожидается в начале первой и в середине третьей декады. В конце второй декады ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, - дополнила Динара Илясова.


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