О погоде в декабре рассказали синоптики Мангистау

Во второй декаде декабря синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем до +5°С...+10°С, ночью до -2°С...+3°С.
Постепенное понижение температуры воздуха до -8°С...-13°С ожидается в третьей декаде декабря.
Синоптики прогнозируют превышение нормы осадков в декабре.
- Гололёд вероятен в начале каждой декады. Усиление ветра западного направления до 15-20 м/с ожидается в начале первой и в середине третьей декады. В конце второй декады ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, - дополнила Динара Илясова.